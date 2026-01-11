Χειμερινές εκπτώσεις: Στόχος τζίρου άνω των 6 δισ. ευρώ έως τα τέλη Φεβρουαρίου

Με προσδοκίες για τζίρο που θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν συνολικά 50 ημέρες, έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά τις γιορτές, ο εμπορικός κόσμος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ότι οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις θα κινηθούν ελαφρώς καλύτερα από τις περσινές, συμβάλλοντας σε υψηλότερο τζίρο και στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με εκτιμώμενη αύξηση περίπου 5%. Με το ίδιο θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει και το 2026, με αιχμή τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις.

Πώς ψωνίζουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αγοραστικές συνήθειες κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παγιωμένες και εστιάζουν κυρίως σε προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.

6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στις εκπτώσεις

καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στις εκπτώσεις 3 στους 10 επιλέγουν ένδυση και υπόδηση

επιλέγουν ένδυση και υπόδηση 2 στους 10 στρέφονται σε είδη τεχνολογίας

στρέφονται σε είδη τεχνολογίας 1 στους 10 αγοράζει είδη σπιτιού

Ωστόσο, η παρατεταμένη ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζήτηση, καθώς οι τιμές διαμορφώνονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές – που καλύπτουν περίπου το 80% των βασικών καταναλωτικών αγαθών – και τις στρατηγικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ζητούμενο των τακτικών εκπτώσεων είναι οι γενναίες μειώσεις τιμών, που συχνά φτάνουν έως και το 50%, ώστε οι επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν αποθέματα και οι καταναλωτές να ανακουφίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», τονίζει ο κ. Κορκίδης.

Έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν επηρεασμένοι από την ακρίβεια:

οι μισοί αναζητούν φθηνότερα προϊόντα,

αναζητούν φθηνότερα προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν τις δαπάνες τους,

περιορίζουν τις δαπάνες τους, 3 στους 10 αγοράζουν κυρίως σε περιόδους προσφορών,

αγοράζουν κυρίως σε περιόδους προσφορών, ενώ 6 στους 10 πραγματοποιούν πλέον διαδικτυακές αγορές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους θεωρείται φιλόδοξος αλλά εφικτός.

Αγορά δύο ταχυτήτων και αυστηροί έλεγχοι

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει και ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι η επάρκεια προϊόντων είναι δεδομένη και ότι οι εκπτώσεις – ιδίως σε ένδυση και υπόδηση– αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Παράλληλα, τονίζει πως οι εκπτώσεις αποτελούν κρίσιμο τεστ αντοχών για την αγορά, καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών παραμένει περιορισμένη.

Την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι στην αγορά εντείνονται. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για πλασματικές ή παραπλανητικές εκπτώσεις, με στόχο την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί, ελέγχοντας τις παλαιές και νέες τιμές πριν από κάθε αγορά.

Κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν τις δύο πρώτες Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 18:00.