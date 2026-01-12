ΥΠΑΑΤ: Σύσταση Ομάδων Ελέγχου για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη σύσταση Ομάδων Ελέγχου προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Ειδικότερα, οι Ομάδες Ελέγχου θα στελεχωθούν από μέλη του Μητρώου Ελεγκτών – Επαληθευτών, το οποίο απαρτίζεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Γεωτεχνικών. Αρμοδιότητά τους θα είναι η διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους χώρους υλοποίησης έργων που έχουν ενταχθεί στις δράσεις του ΥΠΑΑΤ και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών – Επαληθευτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όσον αφορά την αμοιβή, ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά έλεγχο για επενδύσεις έως 1,5 εκατ. ευρώ και σε 200 ευρώ για επενδύσεις άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.