Τα οικοδομικά υλικά συνεχίζουν το ράλι, αύξηση 4,8% τον Ιούλιο

Αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον Ιούλιο του 2026, καθώς σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), η αύξηση στις τιμές έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε συγκεκριμένους κλάδους.
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Συγκεκριμένα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:
- Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (17,7%)
- Τούβλα (11,6%)
- Αγωγούς χάλκινους (10%)
- Έτοιμο σκυρόδεμα (6,2%)
- Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (5,2%)
- Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (5,2%)
- Κουφώματα αλουμινίου (4,8%), Παρκέτα (4,3%)
- Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,2%)
- Τσιμέντο (4,1%), Μαρμαρόπλακες (3,7%)
- Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,7%)
- Σίδηρο οπλισμού (3,4%)
- Ανελκυστήρες (3%)
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,8% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.