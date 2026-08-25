Τα οικοδομικά υλικά συνεχίζουν το ράλι, αύξηση 4,8% τον Ιούλιο

Αύξηση της τάξης του 4,8% καταγράφηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον Ιούλιο του 2026, καθώς σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), η αύξηση στις τιμές έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε συγκεκριμένους κλάδους.

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Συγκεκριμένα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:

Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (17,7%)

Τούβλα (11,6%)

Αγωγούς χάλκινους (10%)

Έτοιμο σκυρόδεμα (6,2%)

Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (5,2%)

Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (5,2%)

Κουφώματα αλουμινίου (4,8%), Παρκέτα (4,3%)

Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,2%)

Τσιμέντο (4,1%), Μαρμαρόπλακες (3,7%)

Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,7%)

Σίδηρο οπλισμού (3,4%)

Ανελκυστήρες (3%)

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,8% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.