ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα είναι η δέκατη φθηνότερη χώρα σε τελική τιμή ρεύματος στην ΕΕ

Βασιζόμενο σε μελέτη του The Green Tank, το ΥΠΕΝ (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) υποστηρίζει πως η Ελλάδα είναι η δέκατη φθηνότερη χώρα σε τελική τιμή ρεύματος στην ΕΕ και βρίσκεται κατά 19% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η 10η φθηνότερη χώρα στην ΕΕ ως προς την τελική τιμή ρεύματος για το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Τσάφος, βασιζόμενος σε στοιχεία του The Green Tank (ελληνικό περιβαλλοντικό think tank), αφήνει αιχμές για όσους υποστηρίζουν πως η Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις ως προς την ακρίβεια του ρεύματος, παραθέτοντας πίνακα που τονίζει ότι στηρίζεται σε στοιχεία της Eurostat.

Ανάμεσα σε άλλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό που αναφέρει πως «η Ελλάδα πληρώνει πολύ ακριβά την ενέργεια», τονίζοντας ότι προέρχεται από μια παρερμηνεία των αριθμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισημαίνει ότι υπάρχουν κόστη που εμείς βάζουμε στην στήλη «ενέργεια και προμήθεια» ενώ άλλες χώρες τα βάζουν στις «χρεώσεις δικτύου» και θέτοντας το ζήτημα σε συνολική βάση, αναφέρει πως «το θέμα είναι λογιστικό και όχι ενεργειακό».

Καταλήγοντας, ο Νίκος Τσάφος στέκεται στο ότι το φαινομενικό «χάσμα» μεταξύ χονδρικής και λιανικής περιορίζεται σημαντικά, και άρα η κερδοφορία που παραμένει είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή που φαίνεται εκ πρώτης όψεως στα γραφήματα της ανάλυσης του Green Tank.