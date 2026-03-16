Υπέρ ενός «ανόθευτου» Πακέτου για τα Δίκτυα η Ελλάδα στις Βρυξέλλες, ώστε να πέσουν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος

Υπεύθυνη και «ευρωπαϊκή» στάση ζήτησε σήμερα από τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όσον αφορά την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων με απώτερο στόχο να πέσουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη.

Η Ελλάδα έδωσε το μήνυμα ότι στηρίζει πλήρως τη σχετική πρωτοβουλία της Κομισιόν, που αποτελεί απάντηση για το “σιδηρούν παραπέτασμα” που εξακολουθεί να χωρίζει την περιοχή μας από την υπόλοιπη ήπειρο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Να θυμίσουμε ότι το Πακέτο για τα Δίκτυα προβλέπει μεταξύ άλλων επιτάχυνση της αδειοδότησης για νέες διασυνδέσεις, όπως και διευκόλυνση της χρηματοδότησης προς τους διαχειριστές, όπως ο ΑΔΜΗΕ, που καλούνται να υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλωστε, ήταν που είχε θέσει το θέμα προ διετίας με επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να τεθεί σε άμεση προτεραιότητα. Έτσι, το εν λόγω Πακέτο αποτελεί μια από τις απαντήσεις της Κομισιόν, μαζί με το αντίστοιχο για την ενεργειακή φτώχεια.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι παρά την πρόσφατη έντονη αποκλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα, η κυβέρνηση δεν ξεχνάει το πρόβλημα και επιμένει στην αντιμετώπισή του σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάλιστα, στράφηκε εναντίον επιμέρους κρατών, όπως η Σουηδία, που δεν βλέπουν θετικά την πρωτοβουλία και εγείρουν αντιρρήσεις. Τους υπενθύμισε ότι η Ελλάδα δέχτηκε να εφαρμόσει χωρίς αστερίσκους άλλα ευρωπαϊκά μέτρα, όπως η απόσυρση του ρωσικού φυσικού αερίου. Το ίδιο ζητά να πράξουν και οι υπόλοιπες χώρες σήμερα για ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη ΝΑ Ευρώπη.

Ο Έλληνας υπουργός επικαλέστηκε και τον Ζακ Ντελόρ στην τοποθέτησή του, τονίζοντας ότι εκείνος θα καλούσε για μια άμεση εφαρμογή του Πακέτου δίχως καθυστερήσεις.

Τη δική του έκκληση απηύθυνε ο επίτροπος ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, χαρακτηρίζοντας κρίσιμο να εφαρμοστούν λύσεις που θα δώσουν τέλος στις ενεργειακές στενωπούς και θα δομήσουν μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. Ταυτόχρονα, ο επίτροπος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να δώσουν έμφαση στο μακροπρόθεσμο όφελος, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το κόστος.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται εκ νέου από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Κοινός τόπος στις Βρυξέλλες είναι ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις των περασμένων ετών, κατέστησαν την ΕΕ πιο ανθεκτική και λιγότερο επηρεασμένη από ότι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση.

Πάντως, μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας φαίνεται πως δεν είναι κάτι που επιδιώκουν όλα τα κράτη = μέλη. Η ύπαρξη ισχυρών διασυνδέσεων που θα επιτρέπουν τη ροή ρεύματος από τη μια χώρα στην άλλη, μοιραία θα μειώσει τις τιμές για ορισμένους και θα την ανεβάσει για κάποιους άλλους.

Στον πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και στο εγχώριο μέτωπο, το μήνυμα ότι θα δοθεί εκ νέου στήριξη στους καταναλωτές έδωσε σήμερα τόσο ο Σταύρος Παπασταύρου, όσο και ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ, Όμηρος Τσάπαλος, με αφορμή τις ανατιμήσεις στα καύσιμα.

Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι εξετάζεται η εφαρμογή των fuel pass που γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, δίχως όμως να είναι γνωστό ακόμα το μέγεθος της ενίσχυσης, το οποίο προφανώς θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση των τιμών στα πρατήρια.