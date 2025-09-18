Υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή ενοικίων από 01.01.2026 – Τι λέει η κυβέρνηση για εξαιρέσεις και κυρώσεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο εκμισθωτής έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ, με τις τελευταίες εφαρμοστικές λεπτομέρειες του μέτρου να απομένουν να αποσαφηνιστούν με υπουργική απόφαση.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει αιτήματα εξαιρέσεων από τις κυρώσεις και την υποχρεωτικότητα της τραπεζικής πληρωμής των ενοικίων.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) ξεκαθαρίζουν στο newsit.gr πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στην εξέταση όλων των ενδεχομένων, αν και έχει ξεκαθαρίσει ότι ο κορμός του μέτρου δεν αλλάζει, και όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και τυχόν εξαιρέσεις θα αποτυπωθούν στην υπουργική απόφαση που ετοιμάζεται.

Στόχος είναι η καθολική μετάβαση σε πληρωμές με ηλεκτρονικό «ίχνος» για λόγους διαφάνειας και περιορισμού της φοροδιαφυγής στα ενοίκια. Κατά το οικονομικό επιτελείο, δεν τίθεται θέμα υπαναχώρησης ως προς την υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλλει το μίσθωμα σε δηλωμένο ΙΒΑΝ του ιδιοκτήτη. Το πλαίσιο των συνεπειών παραμένει καθώς όπου η μίσθωση συνδέεται με κρατικά ευεργετήματα ή ενισχύσεις, η μη τήρηση της τραπεζικής καταβολής οδηγεί σε αποκλεισμό τους, ενώ για νομικά πρόσωπα εκμισθωτές δεν θα αναγνωρίζονται σχετικές δαπάνες όταν δεν υφίσταται τραπεζική ροή. Η ΑΑΔΕ θα «τρέξει» τις διαδικασίες δήλωσης λογαριασμών και τις διασταυρώσεις, με το υπουργείο να τονίζει ότι το σύστημα θα είναι απλό για τους συνεπείς και αυστηρό για τους παραβάτες.

Στο τραπέζι παραμένει το αν θα δοθούν οι στοχευμένες εξαιρέσεις που ζητούν οι ιδιοκτήτες με την κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό παράθυρο μόνο για περιπτώσεις που δεν υπονομεύουν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες, μέσω της ΠΟΜΙΔΑ, έχουν καταθέσει δέσμη αιτημάτων. Ζητούν να μην επιβάλλονται κυρώσεις (και κατ’ ουσίαν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική εφαρμογή) όταν το μίσθωμα είναι κάτω των 500 ευρώ, για συμβαλλόμενους ηλικίας άνω των 70 ετών, για ήδη προκαταβληθέντα μισθώματα, καθώς και για ποσά που έχουν δεσμευθεί, εκχωρηθεί ή παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προτείνουν επίσης να αναγνωρίζονται πληρωμές σε κοινό λογαριασμό συνιδιοκτητών ή σε λογαριασμό πληρεξουσίων/διαχειριστών που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ, να εξεταστεί ειδική προστασία για μικρά μισθώματα μέσω «ακατάσχετου» ορίου και να υπάρξει γρήγορη ηλεκτρονική διαδικασία ένστασης σε περίπτωση εσφαλμένης κύρωσης.

Τι αλλάζει από 01.01.2026

Πρακτικά, από τις αρχές του 2026 ο εκμισθωτής θα πρέπει να έχει δηλώσει έγκαιρα τον τραπεζικό του λογαριασμό στην ΑΑΔΕ και ο μισθωτής θα καταθέτει εκεί κάθε μηνιαίο μίσθωμα, καθώς πληρωμές με μετρητά δεν θα καλύπτουν τις υποχρεώσεις.

Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, οι ιδιοκτήτες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο όνομά τους και να είναι έτοιμοι να τον δηλώσουν αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ζητούν τον δηλωμένο ΙΒΑΝ πριν από την επόμενη πληρωμή και να κρατούν αποδεικτικό της μεταφοράς για κάθε μήνα. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή διαχείρισης από πληρεξούσιο, πρέπει να προετοιμαστεί εγκαίρως η σχετική εξουσιοδότηση, ώστε ο δηλωμένος λογαριασμός να είναι αποδεκτός από το σύστημα.

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί και η εφαρμογή ξεκινά την 01.01.2026 αλλά οι λεπτομέρειες θα κλειδώσουν με την υπουργική απόφαση που αναμένει εναγωνίως η αγορά των ιδιοκτητών.