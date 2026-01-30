H βουτιά του Bitcoin έχει βάθος – Μαζική έξοδος από την αγορά κρυπτονομισμάτων

Παραμένουν πτωτικές οι τάσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων όπου το Bitcoin υποχώρησε και κάτω από τα 82.000 δολάρια, γεγονός που οι αναλυτές συσχετίζουν αφενός με την πίεση των πωλητών στα πολύτιμα μέταλλα και αφετέρου με την τάση των επενδυτών να μην αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο.

Το Bitcoin έκανε βουτιά στα 81.100 δολάρια υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα δύο μηνών ενώ οι τιμές χρυσού και ασημιού καταρρέουν απότομα μετά το ράλι εξασφαλίζοντας στους επενδυτές κέρδη πάνω από 3 τρισ. δολάρια σε μια μέρα, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν με όλη την κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Αυτό που ξεκίνησε ως απότομη ρευστοποίηση κερδών χθες Πέμπτη, στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, επεκτάθηκε γρήγορα στα κρυπτονομίσματα, και μετατράπηκε σε μια ευρύτερη κίνηση αποφυγής κινδύνου, αιφνιδιάζοντας πολλούς traders.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν στα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά από το υψηλό των 5.625 δολαρίων , ενώ το ασήμι υποχώρησε από τα 121 δολάρια σε σχεδόν 106 δολάρια. Αυτή η απότομη κίνηση διέγραψε, σε ονομαστική αξία, 3-3,5 τρισ. δολάρια σηματοδοτώντας μια από τις ταχύτερες ανατροπές στην ιστορία των πολύτιμων μετάλλων. Σήμερα μάλιστα η τιμή του χρυσού «επιστρέφει» κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πτώση αυτή δεν προκλήθηκε από κάποιες γεωπολιτικές εξελίξεις ή άλλες διαταραχές. Αντίθετα, οι αγορές επλήγησαν από έντονη ρευστοποίηση κερδών μετά το ράλι που προηγήθηκε. Βασικός παράγοντας για τις μαζικές ρευστοποιήσεις θεωρείται η υπερβολική μόχλευση. Μόλις οι τιμές μειώθηκαν στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των πολύτιμων μετάλλων δημιουργήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πωλήσεων. Ειδικά στο Bitcoin μεγάλη μερίδα τοποθετήσεων, πάνω από 60% των επενδεδυμένων κεφαλαίων, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, έχει τιμή κτήσης πάνω από τα 88.000 δολάρια, με την τιμή το τελευταίο διάστημα να είναι εγκλωβισμένη σε ένα εύρος από 80.000 έως 90.000 δολάρια.

Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 90% τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ασήμι ενισχύθηκε πάνω από 270%, λόγω των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, των γεωπολιτικών εντάσεων και της βιομηχανικής ζήτησης.

Η κατάσταση εξελίσσεται σε χάος από χθες, με την αγορά κρυπτονομισμάτων να γράφει απότομη πτώση. Το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 7%, πέφτοντας από περίπου 89.000 δολάρια κάτω από 82.000 δολάρια. Κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης όπως ETH, XRP, BNB, SOL και ADA μειώθηκαν επίσης μεταξύ 6% και 10% σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με το CoinGlass, η αγορά κρυπτονομισμάτων κατέγραψε ρευστοποιήσεις 1,68 δισ. δολαρίων τις τελευταίες 24 ώρες. Χιλιάδες traders αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν θέσεις ενώ επίσης χθες (29.1.2026) τα ETF του Bitcoin κατέγραψαν μεγάλες εκροές περίπου 817 εκατ. δολαρίων, με ειδικό βάρος να αποδίδεται σε BlackRock, Fidelity και Grayscale. Μετοχές και εταιρείες που συνδέονται με κρυπτονομίσματα δέχονται επίσης πλήγμα.