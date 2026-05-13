ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας με αύξηση 3,3% στο κατά κεφαλήν εισόδημα νοικοκυριών

Η Ελλάδα ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ με ώθηση από την αύξηση στα εισοδήματα από ακίνητα και την άνοδο μισθών
Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα (13.5.2026) ο Οργανισμός. Η χώρα μας κατέγραψε πολύ καλή επίδοση και για το σύνολο του 2025, ξεπερνώντας και πάλι τον μέσο όρο των κρατών-μελών του Οργανισμού.

Ειδικότερα, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών -δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση- στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,3% στο 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. 

Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον Οργανισμό να σημειώνει πως ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε μάλιστα πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, που ανακοινώθηκαν στην περσινή ΔΕΘ και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις προβλέπονται για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Η επίδοση της χώρας μας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική εάν ληφθεί υπ’ όψει ότι στο σύνολο των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις στο 0,7%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικές από τις σημαντικότερες οικονομίες του πλανήτη κινήθηκαν σε «ρηχά νερά». Το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και στη Γερμανία παρέμεινε στάσιμο, ενώ σε τέσσερις χώρες το εισόδημα υποχώρησε. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία, όπου η πτώση έφτασε στο -0,9% και η Γαλλία, όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του -0,2%.

Συνολικά στις χώρες του G7, δηλαδή στις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, η βελόνα μετά βίας κινήθηκε, με την αύξηση να ανέρχεται μόλις στο 0,1%.

 

Στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%, αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (0,8%) και πολύ μεγαλύτερη μεγάλων οικονομιών όπως της Γαλλίας (0,2%), της Γερμανίας (0,6%), του Ηνωμενου Βασιλείου (0,7%) και της Ιταλίας (0,8%).

Υπήρξαν μάλιστα χώρες στις οποίες το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Αυστρία (-1,8%) και τη Φινλανδία (-0,7%). 

