AUSTRIACARD: Η ιαπωνική DNP προχωρά σε προαιρετική δημόσια πρόταση 10 ευρώ ανά μετοχή

Η ιαπωνική Dai Nippon Printing (DNP), ένας από τους μεγαλύτερους εκτυπωτικούς και τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, και η AUSTRIACARD υπέγραψαν σήμερα (13.5.2026) μνημόνιο συνεννόησης (memorandum of understanding-MoU) καθορίζοντας το βασικό πλαίσιο για τη σκοπούμενη προαιρετική δημόσια πρόταση της DNP και τη σκοπούμενη συνεργασία των μερών μετά την ολοκλήρωσή της.

H DNP κατέθεσε προαιρετική δημόσια πρόταση με τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή και καταβολή του αντιτίμου αποκλειστικά σε μετρητά. Η Πρόταση υπόκειται σε ελάχιστο ποσοστό αποδοχής ύψους 75% και στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η AUSTRIACARD ενημέρωσε την Εταιρία ότι ο κ. Νικόλαος Λύκος έχει δεσμευτεί με ανέκκλητη συμφωνία με την DNP να αποδεχθεί την Πρόταση για όλο το μετοχικό ποσοστό του που ανέρχεται σε περίπου 74,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μνημόνιο συνεννόησης αντικατοπτρίζει την πρόθεση των μερών να επιδιώξουν μία συνεργατική διαδικασία κατά τη συναλλαγή και, μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των καθηκόντων των εταιρικών οργάνων της AUSTRIACARD, να διερευνήσουν αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας για την ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της AUSTRIACARD μακροπρόθεσμα.

Συμφωνήθηκε στο μνημόνιο συνεννόησης ότι το μέρισμα, ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025, που ανακοινώθηκε από την Εταιρία στις 23 Μαρτίου 2026 δεν θα καταβληθεί.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου της AUSTRIACARD, Εμμανουήλ Κόντος, δήλωσε: «Η AUSTRIACARD έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή εταιρία εφαρμοσμένης τεχνολογίας με ισχυρή θέση στις ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλών πληρωμών και ταυτοποίησης, στις εκτυπώσεις ασφαλείας και στις ψηφιακές τεχνολογίες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Χαιρετίζουμε την πρόθεση της DNP να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση, καθώς και τη στρατηγική επιχειρηματική αιτιολόγηση, στην οποία στηρίζεται η σκοπούμενη συναλλαγή. Το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, οι τεχνολογικές της δυνατότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιτάχυνση της στρατηγικής της AUSTRIACARD, την επέκταση της διεθνούς εμβέλειάς μας και τη μετάβασή μας στην επόμενη φάσης ανάπτυξης».