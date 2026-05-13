Καμπάνες 2 εκατ. ευρώ από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς σε 2 εταιρείες

Πρόστιμα μαμούθ επέβαλλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε 2 επιχειρήσεις, μετά από ελέγχους που έκανε και οι παραβάσεις έδειξαν αθέμιτη κερδοφορία και καταναλωτική νομοθεσία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά, και προχώρησε στην επιβολή σημαντικών διοικητικών προστίμων ύψους σχεδόν 2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:

1. Πρόστιμο 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος. Σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ (κατηγορία: γιαούρτι/τυρί), για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Πρόστιμο 200.000€ στη DOVALUE Greece. Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000€ στη DOVALUE Greece ΑΕΔΑΔΠ, λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.