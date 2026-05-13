Καμπάνες 2 εκατ. ευρώ από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς σε 2 εταιρείες

Πρόστιμο 1,75 εκατ. στη ΦΑΓΕ για υπέρβαση του πλαφόν κέρδους σε τυρί και γιαούρτι
Dairy products assortment shot on rustic wooden table. Dairy products included are milk, yogurt, butter, goat cheese, mozzarella, ricotta, Parmesan cheese, emmental cheese, eggs and hard cheese
Φωτογραφία iStock
Πρόστιμα μαμούθ επέβαλλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε 2 επιχειρήσεις, μετά από ελέγχους που έκανε και οι παραβάσεις έδειξαν αθέμιτη κερδοφορία και καταναλωτική νομοθεσία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά, και προχώρησε στην επιβολή σημαντικών διοικητικών προστίμων ύψους σχεδόν 2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα: 

1. Πρόστιμο 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος. Σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ (κατηγορία: γιαούρτι/τυρί), για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Πρόστιμο 200.000€ στη DOVALUE Greece. Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000€ στη DOVALUE Greece ΑΕΔΑΔΠ, λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.

