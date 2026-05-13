Η Ryanair κλιμακώνει την «κόντρα» με την Fraport Greece: Η αύξηση 66% στα τέλη μας οδήγησε στο κλείσιμο βάσης στη Θεσσαλονίκη

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Ryanair κατηγορεί τη Fraport Greece ότι η απόφαση να κλείσει τη βάση 3 αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη για τον φετινό χειμώνα οφείλεται στην υπερβολική αύξηση των τελών αεροδρομίου κατά 66% μετά την πανδημία.

Η Ryanair θεωρεί ότι η πολιτική της Fraport Greece καθιστά την ελληνική αγορά λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μειώνουν τέλη και φόρους για να ενισχύσουν τον τουρισμό και την αεροπορική κίνηση.

Η δήλωση της Ryanair:

«Η δήλωση που εξέδωσε το Μονοπώλιο της Fraport Greece στις 8 Μαΐου υπογραμμίζει πόσο εκτός πραγματικότητας είναι ο γερμανικής ιδιοκτησίας μονοπωλιακός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων. Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 οφείλεται εξ ολοκλήρου στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα τέλη αεροδρομίου κατά υπερβολικό +66% μετά την πανδημία.»

Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλήσει την λογική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά -75% σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες για την τόνωση της συνδεσιμότητας και του τουρισμού όλο το χρόνο σε όλη την Ελλάδα, το μονοπώλιο της Fraport έβαλε στην τσέπη αυτή τη μείωση φόρου για να γεμίσει περαιτέρω τις τσέπες του Γερμανού μετόχου του. Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες όλες μειώνουν ενεργά τα τέλη αεροδρομίων και καταργούν τους φόρους για να υποστηρίξουν την κυκλοφορία, τον τουρισμό και την αύξηση της απασχόλησης.

Η Ryanair θέλει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα -όπως και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες σε όλη την Ευρώπη- αλλά μπορεί να το κάνει μόνο εάν η Fraport Greece παγώσει τα τέλη αεροδρομίων και περάσει τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων κατά 75% σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, για να τονώσει την αύξηση της χωρητικότητας και τις επενδύσεις, αντί να γεμίσει τις τσέπες του Γερμανού μετόχου της. Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διαλύσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, κάτι που θα φέρει τον απαραίτητο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά αεροπορίας.