Με επιστολή της σε τουλάχιστον έναν μεγάλο πελάτη της στην Ευρώπη, η Gazprom γνωστοποίησε ότι κύρηξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από της 14 Ιουνίου για την παροχή φυσικού αερίου “λόγω ανωτέρας βίας”.

Κύκλοι εμπορίας φυσικού αερίου εκτιμούν ότι οι παραδόσεις αφορούν τη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 της Βαλτικής Θάλασσας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην επιστολή – την οποία έχει στη διάθεση του- αναφέρεται ότι η Gazprom, η οποία έχει το μονοπώλιο στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προμήθειας λόγω «έκτακτων» περιστάσεων, τις οποίες δεν μπορεί να θέσει υπό έλεγχο.

