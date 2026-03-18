Η Fed διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, μειοψήφησε μόνο ο Αμερικανός οικονομολόγος που διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Στίβεν Μάιραν που τάχθηκε υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες», υπογραμμίζει η Fed.

Ο πληθωρισμός ενδέχεται να φθάσει στο 2,7% στο τέλος του 2026, σύμφωνα με προβλέψεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Τον Δεκέμβριο, οι προβλέψεις τους έκαναν λόγο για 2,4%.