Το πετρέλαιο υποχωρεί: Κατοχυρώνει κέρδη το Brent μετά την άνοδο 6% εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τρίτης (5.5.2026) μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% για το Brent και 4% για το WTI στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν απότομα.

Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνονται γύρω στα 114 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της τετραήμερης εκεχειρίας και την αποκατάσταση της ηρεμίας στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο μοτίβο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI κινούνται γύρω από τα 105 δολάρια το βαρέλι με πτώση στο 1,5% με 2%.

Οι παράγοντες της αγοράς εκφράζουν επιφυλακτικότητα για τα τεκταινόμενα στο μέτωπο του πολέμου. Παρακολούθησαν αμερικανικές δυνάμεις να αποκρούουν τις ιρανικές επιθέσεις ενώ συνόδευαν δύο πλοία με αμερικανική σημαία μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, δηλώνοντας ότι «υπερασπίστηκαν όλα τα εμπορικά πλοία» από drones και μικρά σκάφη που ανέπτυξε η Τεχεράνη.

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και επιβεβαίωσαν μια πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Φουτζάιρα. Αυτές οι εξελίξεις ήρθαν μετά την παρουσίαση του Προέδρου Τραμπ σχεδίων για την αποκατάσταση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ και την υποστήριξη των ακινητοποιημένων πλοίων, αν και οι πλοιοκτήτες παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω των αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.

Η τελευταία έξαρση στα Στενά του Ορμούζ δείχνει ότι η διαδρομή είναι πιθανό να παραμείνει κλειστή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αφήνοντας τις αγορές επιφυλακτικές σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των τιμών της ενέργειας.



