IATA: Ακριβά εισιτήρια και γεμάτα αεροπλάνα το 2026 – Lufthansa και Ryanair «κόβουν» δρομολόγια

Ακριβά θα παραμείνουν τα αεροπορικά εισιτήρια το 2026, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) καθώς τα προβλήματα εφοδιασμού από τους κατασκευαστές αεροσκαφών και η υψηλή ζήτηση κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων δεν αναμένεται να μειωθούν το 2026, ενώ τα συνολικά έσοδα των αεροπορικών εταιρειών αναμένεται να αυξηθούν περίπου 4,5%, φτάνοντας τα 41 δισ. δολάρια (35,2 δισ. ευρώ) σε καθαρά κέρδη, καθώς ο στόλος των αεροπλάνων δεν επαρκεί για να καλύψει την αύξηση της ζήτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου, ο ευρωπαϊκός όμιλος Airbus μείωσε πρόσφατα τις παραδόσεις του από 820 σε 790 αεροσκάφη για το 2026, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Carsten Spohr, προειδοποιεί ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων δεν θα μειωθούν άμεσα, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Τα αεροπλάνα είναι πιο γεμάτα από ποτέ

Παρά τις γεωπολιτικές κρίσεις, τις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις και τα υψηλά κόστη λειτουργίας, ο κλάδος εμφανίζει ανθεκτικότητα. Το 2025 τα παγκόσμια έσοδα των αεροπορικών εταιρειών έφτασαν σε νέο ρεκόρ 1,008 τρισ. δολαρίων (περίπου 865 δισ. ευρώ), με τον αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 5,2 δισεκατομμύρια το 2026 – αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2025.

Οι πτήσεις θα είναι πιο γεμάτες από ποτέ, με συντελεστή πληρότητας 83,8%. Η ζήτηση παραμένει υψηλή κυρίως στον τουρισμό και στα ιδιωτικά ταξίδια, με κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 αυξημένες κατά 18%.

Οι αεροπορικές εταιρείες εστιάζουν στις πιο κερδοφόρες διαδρομές – Το πλάνο της Lufthansa και της Ryanair

Οι αεροπορικές εταιρείες επικεντρώνονται κυρίως στις πιο κερδοφόρες διαδρομές. Για παράδειγμα, η Lufthansa μειώνει ή μεταφέρει μη κερδοφόρες διαδρομές μικρών αποστάσεων σε θυγατρικές της, στο πλαίσιο του προγράμματος αναστροφής «Turnaround». Αντίστοιχα, και η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair προσαρμόζει τα δρομολόγιά της. Στις αρχές Δεκεμβρίου ανακοίνωσε την αφαίρεση ενός εκατομμυρίου θέσεων και 20 διαδρομών από και προς τις Βρυξέλλες στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων 2026/27, λόγω της προγραμματισμένης αύξησης των τελών εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με την IATA, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν μέσο καθαρό κέρδος 10,90 δολάρια ανά επιβάτη το 2026, ενώ οι αεροπορικές της Μέσης Ανατολής κερδίζουν περισσότερα, στα 28,60 δολάρια. Η Lufthansa προβλέπεται να ξεχωρίσει στον δείκτη εσόδων ανά θέση και χιλιόμετρο (RASK), χάρη στην προσεκτική διαχείριση της χωρητικότητας στο δίκτυό της.