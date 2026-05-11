Η Βρετανία διασώζει την χαλυβουργία British Steel με κρατικοποίηση, σύμφωνα με τον Στάρμερ

Η Βρετανία ενδέχεται να κρατικοποιήσει πλήρως την British Steel (Βρετανική Χαλυβουργία) βάσει νέων σχεδίων που ανακοίνωσε σήμερα (11.5.2026) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να πουλήσει την κινεζικής ιδιοκτησίας επιχείρηση που έσωσε από πέρυσι από το λουκέτο.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα θεσπίσει νέα νομοθεσία που θα της επιτρέψει να αναλάβει την ιδιοκτησία των χαλυβουργείων που εδρεύουν στο Σκάνθορπ, στη βόρεια Αγγλία, διασφαλίζοντας ότι η χώρα δεν θα χάσει την τελευταία εναπομείνασα χαλυβουργία της.

Οποιαδήποτε απόφαση θα βασίζεται στην εκπλήρωση ενός κριτηρίου δημόσιου συμφέροντος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την εθνική ασφάλεια, τη διατήρηση κρίσιμων εθνικών υποδομών και την υποστήριξη της οικονομίας. Σημειώνεται ότι το κόστος υποστήριξης της British Steel αναμένεται να φτάσει τα 615 εκατομμύρια λίρες μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εποπτική αρχή δαπανών της χώρας.

«Ο χάλυβας είναι στρατηγικά σημαντικός για την οικονομία μας και την εθνική μας ανθεκτικότητα», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Τον Απρίλιο του 2025, η κυβέρνηση πήρε τον επιχειρησιακό έλεγχο της British Steel από τους Κινέζους ιδιοκτήτες της, την Jingye, για να αποτρέψει το κλείσιμο των υψικαμίνων και να προστατεύσει 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και χιλιάδες θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τους μήνες που ακολούθησαν, αναζητούσε εταίρο από τον ιδιωτικό τομέα για να εγγυηθεί το μέλλον της British Steel, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε υπό την πρωθυπουργία της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1988.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Jingye έδειξαν ότι η πώληση δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, καθώς οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα παρείχε αποδεκτή σχέση ποιότητας-τιμής για τους φορολογούμενους.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δεν απέκλεισε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μέλλον.

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος του χαλυβουργικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό», τόνισε σε ανακοίνωσή του.