Ιστορικό ράλι στο χρυσό – Τι δίνει ώθηση στα πολύτιμα μέταλλα 

Συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη (29.1.2026) το ξέφρενο ράλι του χρυσού στη διεθνή αγορά πάνω από τα 5.500 δολάρια ανά ουγγιά εν μέσω της συνεχιζόμενης αδυναμίας του δολαρίου και της αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η δυναμική του χρυσού επιταχύνθηκε με αποτέλεσμα η άνοδος που καταγράφεται στην αγορά να αγγίζει το 30% σε μηνιαία βάση ενώ σε ράλι επιδίδεται και το ασήμι με μηναία κέρδη πάνω από 60%. Στη σποτ αγορά η τιμή του χρυσού σήμερα κινείται πάνω από τα 5.540 δολάρια ανά ουγγιά ενώ την ίδια ώρα το ασήμι διαπραγματεύεται κοντά στα 120 δολάρια ανά ουγγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ράλι στον χρυσό και η δυναμική άλλων μετάλλων όπως ο χαλκός και το ασήμι, που έχουν βρεθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τρποφοδοτείται από τις γεωπολιτικές διαταραχές, το ασθενές δολάριο και την πολιτική Τραμπ.

Αυτοί οι παράγοντες συντηρούν μακροοικονομικούς κινδύνους και κάνουν τους επενδυτές επιφυλακτικούς στην ανάληψη ρίσκου. Οπότε στρέφονται στα πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως τα πολύτιμα μέταλλα.

Ας σημειωθεί ότι η Fed διατήρησε τα επιτόκια του δολαρίου αμετάβλητα, όπως άλλωστε αναμενόταν, επικαλούμενη την ανθεκτική οικονομική δραστηριότητα και την σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας, αλλά σημείωσε ταυτόχρονα τον αυξημένο πληθωρισμό και τις αβέβαιες προοπτικές. Δύο αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μιας άμεσης μείωσης, διατηρώντας τις προσδοκίες για χαλάρωση αργότερα φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Τα κέρδη του χρυσού ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά τις προειδοποιήσεις καθώς και με τις δημοσιονομικές ανησυχίες και με τις αγορές από κεντρικές τράπεζες. Τα αμερικανικά ομόλογα υποχώρησαν εν μέσω ανησυχίας ότι οι αυξανόμενες τιμές των εμπορευμάτων θα αυξήσουν τον πληθωρισμό.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο ράλι στα μέταλλα έρχεται σε κόντρα με τη ζήτηση από τη βιομηχανία γεγονός που σχολιάζεται ολοένα περισσότερο από οικονομικούς αναλτές.