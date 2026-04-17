«Καλπάζει» η Wall Street, «κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου

Χάρη στην προοπτική επανέναρξης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η Wall Street έκλεισε με σημαντική άνοδο χθες (17.04.2026), καταγράφοντας και νέα ρεκόρ.

Εκτός από τα Στενά του Ορμούζ, που κηρύχθηκαν «ανοιχτά» από το Ιράν, η ελπίδα μίας γενικότερης αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, «φουσκώνουν» τα… πανιά της Wall Street.

Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατέγραψε ρεκόρ, φτάνοντας τις 7.126,06 μονάδες, με άνοδο +1,20%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 49.442,95 μονάδες, αυξημένος κατά 1,78% ενώ ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έφτασε στις 24.466,27 μονάδες, με άνοδο +1,51%.

Μεγάλη πτώση από την άλλη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχώρησε στα 90,38 δολάρια το βαρέλι (-9,07%) και το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Μαΐου, στα 83,85 δολάρια το βαρέλι (-11,45%).