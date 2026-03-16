Abdu Mudesir: Η COSMOTE TELEKOM διακρίνεται για την καινοτομία – «Σημαντική για εμάς η Ελλάδα»

Για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τις τηλεπικοινωνίες, την COSMOTE TELEKOM και τη συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, μίλησε στο ΑΠΕ ο Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της TELEKOM.

Όπως ανέφερε, ο μετασχηματισμός στον κλάδο έχει ήδη ξεκινήσει. «Το επόμενο μεγάλο game-changer είναι ότι το AI, δηλαδή η Τεχνητή Νοημοσύνη, περνά απευθείας στο δίκτυο και γίνεται ένας “έξυπνος σύντροφος” για τους πελάτες», σημειώνει, φέρνοντας ως παράδειγμα τον έξυπνο βοηθό κλήσεων της TELEKOM.

«Με το Magenta AI Call Assistant, γινόμαστε ο πρώτος πάροχος που ενσωματώνει AI απευθείας σε μια ζωντανή τηλεφωνική κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιούν τον βοηθό και να λάβουν άμεσα βοήθεια, από μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και παροχή επιπλέον πληροφοριών έως την υποστήριξη σε καθημερινές εργασίες. Λειτουργεί με κάθε συσκευή στο δίκτυό μας και υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή 30 γλώσσες», λέει ο Abdu Mudesir, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου που «δεν περιορίζεται πλέον στο να συνδέει δύο ανθρώπους, αλλά τους υποστηρίζει ενεργά».

Στην TELEKOM, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και για τη βελτίωση των δικτυακών της υποδομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το MINDR, ένα έξυπνο σύστημα που προβλέπει, εντοπίζει και επιλύει τεχνικά ζητήματα αυτόματα, συχνά πριν καν τα αντιληφθούν οι πελάτες. «To ΑΙ λειτουργεί σε δύο επίπεδα», αναφέρει ο Abdu Mudesir.

«Βοηθά άμεσα τους πελάτες στην καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα ενισχύει στο παρασκήνιο την αξιοπιστία των υποδομών. Για τον Abdu Mudesir «αυτό σημαίνει πραγματικά το να αναδιαμορφώνεις τις τηλεπικοινωνίες στην εποχή του AI».

Η στρατηγική της TELEKOM για το AI

Ως προς τη στρατηγική για το AI, ο Abdu Mudesir αναφέρει ότι η εταιρεία σχεδιάζει λύσεις για όλες τις αγορές που έχει παρουσία, αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών κάθε αγοράς. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί όπως λέει ιδιαίτερα θετικά: «όταν αναπτύσσουμε κάποια λύση μία φορά και τη διαθέτουμε σε πολλές χώρες, μαθαίνουμε γρηγορότερα και βελτιωνόμαστε συνεχώς. Έτσι, η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε μια βασική δυνατότητα του Ομίλου και όχι απλώς σε ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό».

Η σημασία της Ελλάδας & η COSMOTE TELEKOM

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκε και η Ελλάδα, όπου ο παγκόσμιος τηλεπικοινωνιακός όμιλος έχει παρουσία μέσω της COSMOTE TELEKOM. Ο Abdu Mudesir υπογράμμισε ότι η χώρα αποτελεί μια αγορά που διακρίνεται για την καινοτομία και είναι σημαντική για τον όμιλο. Όπως ανέφερε, ως σημαντική αγορά, είναι σημαντική και στο κομμάτι του ΑΙ και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της TELEKOM για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Abdu Mudesir στάθηκε και στο τεχνολογικό υπόβαθρο της COSMOTE TELEKOM, το οποίο «είναι ιδιαίτερα ισχυρό και έτσι η εταιρεία συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο 5G Standalone, καθώς «η COSMOTE TELEKOM είναι ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που το διαθέτει εμπορικά».

Σχολιάζοντας περαιτέρω την τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας, υπογράμμισε ότι το να ηγείται κάποιος τεχνολογικά δεν αποδεικνύεται από τους τίτλους, αλλά από τη σταθερή απόδοση, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι της COSMOTE TELEKOM αποδεικνύουν , επί σειρά ετών, ότι διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες και λειτουργούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Η ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης

Ένα ακόμα θέμα που κυριάρχησε στο MWC ήταν η ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης. Για τον Abdu Mudesir, το ζήτημα αυτό αφορά τόσο τα δίκτυα όσο και τις υποδομές cloud και την υπολογιστική ισχύ. Γι’ αυτό και η TELEKOM επενδύει σε κυρίαρχες υποδομές cloud και AI στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το AI Factory, μια πρωτοβουλία του Ομίλου, που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ασφαλή υπολογιστική ισχύ σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και τον δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερα σημαντική για το στέλεχος της TELEKOM είναι και η αξιοπιστία αυτών των υποδομών: «όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη ελέγχει σε πραγματικό χρόνο μηχανές, γραμμές παραγωγής ή συστήματα logistics, η υποκείμενη υποδομή πρέπει να είναι αξιόπιστη, ασφαλής και να λειτουργεί υπό σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης».

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για την ψηφιακή κυριαρχία, ο Abdu Mudesir τόνισε ότι για την TELEKOM η κυριαρχία δεν σημαίνει απομόνωση: «κάνουμε διεθνείς συνεργασίες. Διασφαλίζουμε, όμως, ότι τα κρίσιμα συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων».

Η αλλαγή στη χρήση της τεχνολογίας

Η TELEKOM επενδύει στη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Abdu Mudesir αναφέρθηκε στο Magenta AI, που μέσα στο 2025 «συστήθηκε» και στο ελληνικό κοινό και εξελίσσεται σε έναν έξυπνο μηχανισμό που διατρέχει όλο το οικοσύστημα της εταιρείας.

Σχολιάζοντας τις επόμενες αλλαγές που αναμένεται να φέρει στις τηλεπικοινωνίες το ΑΙ, ο Abdu Mudesir σημείωσε ότι μελλοντικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Όπως λέει, όμως, αλλαγή θα επέλθει και στη συμπεριφορά των χρηστών, οι οποίοι «αντί να στρέφονται διαρκώς στις οθόνες, θα αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με εφαρμογές AI μέσω της φωνής. Η ομιλία είναι ο πιο φυσικός τρόπος αλληλεπίδρασης, μειώνει την πολυπλοκότητα και καθιστά την τεχνολογία πιο προσιτή».

Σε αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνει το ΑΙ, ο Abdu Mudesir στάθηκε στην ανάγκη για αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής με προσοχή. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, ασφάλεια και υπό τον σαφή έλεγχο του χρήστη. Στα προϊόντα μας ενεργοποιείται μόνο όταν οι πελάτες επιλέγουν να τη χρησιμοποιήσουν. Ο στόχος μας είναι απλός: να κάνουμε την ψηφιακή ζωή ευκολότερη, χωρίς να διακυβεύεται η εμπιστοσύνη.»

Σε ερώτηση για το ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της TELEKOM σε αυτό το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί για τις τηλεπικοινωνίες, ο Mudesir απαντά: «η συνδεσιμότητα παραμένει το θεμέλιό μας. Χωρίς ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα, η ψηφιακή καινοτομία δεν μπορεί να λειτουργήσει».

Για τον ίδιο, ωστόσο, «η πραγματική αξία δημιουργείται όταν η συνδεσιμότητα, το ΑΙ και οι ψηφιακές υπηρεσίες συνδυάζονται, για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη». Γι’ αυτό και όπως ανέφερε, οι άνθρωποι της TELEKOM λειτουργούν το δίκτυο, αναπτύσσουν ψηφιακές πλατφόρμες και ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και στα δύο». «Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα», τονίζει.

Η συνεργασία με τη Starlink

Για τον Abdu Mudesir, η δυνατότητα της TELEKOM να διαθέτει λύσεις σε εκατομμύρια πελάτες, στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και μέσα από μεγάλες συνεργασίες, συνιστά ακόμα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως παράδειγμα, ανέφερε τη συνεργασία με τη Starlink, μέσα από την οποία η TELEKOM θα παρέχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα παντού στην Ευρώπη: «συνδυάζοντας το δίκτυο κινητής μας με τη δορυφορική συνδεσιμότητα της Starlink, επεκτείνουμε την κάλυψη σε περιοχές όπου η παραδοσιακή υποδομή είναι δύσκολο να αναπτυχθεί.». H υπηρεσία direct-to-device αναμένεται να διατεθεί και στην Ελλάδα το 2028.

Συνοψίζοντας για το θέμα της ανταγωνιστικότητας, ο Abdu Mudesir ανέφερε ότι ο συνδυασμός ισχυρών δικτύων, δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και του διεθνούς αποτυπώματος της TELEKOM, είναι το βασικό στοιχείο που τη διαφοροποιεί από άλλους παρόχους.

Τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα

Κλείνοντας, ο Abdu Mudesir μίλησε για τα στοιχήματα που έχει βάλει η TELEKOM για το 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να παίζει και εδώ καθοριστικό ρόλο.

«Πρώτον, συνεχίζουμε να ενσωματώνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη απευθείας στο δίκτυό μας. Το Call Assistant είναι μόνο η αρχή. Δεύτερον, εξελίσσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες των αυτόνομων δικτύων. Τρίτον, επεκτείνουμε τις κυρίαρχες υποδομές cloud και AI στην Ευρώπη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές Physical AI, όπου μηχανές και ψηφιακά συστήματα πρέπει να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο.»

Τελευταίο στοίχημα της χρονιάς είναι η εστίαση στην απλότητα προς όφελος του πελάτη, καθώς στόχος της TELEKOM είναι να μειώνει την πολυπλοκότητα για τους πελάτες της και να δημιουργεί μετρήσιμη αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Για τον Abdu Mudersir, αυτός μάλιστα πρέπει να είναι ο ρόλος της τεχνολογίας και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «η τεχνολογία δεν πρέπει να επιβαρύνει τους ανθρώπους, αλλά να τους ενδυναμώνει».