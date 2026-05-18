ΔΑΑ: Αύξηση 8,1% στην επιβατική κίνηση το α’ τρίμηνο – Πως επηρεάστηκε από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Αύξηση της επιβατικής κίνησης, αλλά υποχώρηση στην κερδοφορία κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση του ΔΑΑ αυξήθηκε κατά 8,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Παρά τη σημαντική άνοδο των επιβατών, τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω επιπτώσεων τιμολογιακής πολιτικής αλλά και των γεωπολιτικών πιέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βασικά σημεία:

Η επιβατική κίνηση το 1ο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 6,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025.

το 1ο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 6,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα μειώθηκαν κατά 7,1 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 5,7%, σε 117,9 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 30 Απριλίου 2026.

ήτοι κατά 5,7%, σε 117,9 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 30 Απριλίου 2026. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 55,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 14,9% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2025, λόγω της επίδρασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε με στόχο την ευθυγράμμιση της κερδοφορίας με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

διαμορφώθηκε σε 55,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 14,9% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2025, λόγω της επίδρασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε με στόχο την ευθυγράμμιση της κερδοφορίας με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, προκειμένου τα αποτελέσματα των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση να παραμείνουν εναρμονισμένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, προκειμένου τα αποτελέσματα των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση να παραμείνουν εναρμονισμένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού. Το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (Scrip Dividend) για το 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 15 Μαΐου, με ποσοστό συμμετοχής 87,64% και άντληση κεφαλαίων ύψους 83,25 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα επέκτασης αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη: οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν για τον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και τον νέο Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου (ECI) για τα κτίρια του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ανάθεση να αναμένεται εντός του β’ εξαμήνου του 2026.

Η Εταιρεία διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΔΑΑ, κατά το 1ο τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το χαμηλότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς επιβατικής κίνησης, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε συνολικά 6,28 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,1%. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέσω της εντεινόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση παρέμεινε αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025. Η επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης για τον συγκεκριμένο μήνα να επιβραδύνεται στο 1% σε σύγκριση με το 2025.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει την επιβατική κίνηση από τις πληγείσες περιοχές. Επιπλέον, τυχόν παρατεταμένη διάρκεια ή/και περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του αεροπορικού καυσίμου και ενδεχομένως σε ελλείψεις καυσίμου σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών και τη ζήτηση για το αεροπορικό ταξίδι, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΔΑΑ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική της επίδοση. Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει διαπιστωθεί ουσιώδης επίπτωση στη συνολική επιβατική κίνηση ή στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Παράλληλα, ο ΔΑΑ συνεχίζει να υλοποιεί το μεγάλο επενδυτικό του πρόγραμμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τον νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης 3.365 θέσεων και τον νέο βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, ενώ προχωρά και η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με την επιλογή αναδόχου να αναμένεται εντός του β’ εξαμήνου του 2026.