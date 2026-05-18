Πιέσεις στη Ryanair: Καύσιμα, μισθοί και συντηρήσεις αεροσκαφών απειλούν την εταιρεία χαμηλού κόστους

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, Ryanair προειδοποίησε σήμερα (18.5.2026) για αύξηση κόστους φέτος καθώς συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου ενώ δεν έχει αντισταθμιστεί μέσω συμβολαίων ο κίνδυνος από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το μισθολογικό κόστος.

Εάν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, η Ryainair επισημαίνει ότι τα κόστη θα αυξηθούν καθώς αντιμετωπίζει υψηλότερα έξοδα για καύσιμα, πλήρωμα και συντήρηση αεροσκαφών. Αυτή είναι μια εξέλιξη που ασκεί πιέσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο της Ryanair, αφού είναι μια αεροπορική που η στρατηγική της βασίζεται στα φθηνά εισιτήρια.

Η αεροπορική δήλωσε ότι το μοναδιαίο κόστος για το οικονομικό έτος 2027 θα μπορούσε να αυξηθεί κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5%, ενώ το 20% των μη αντισταθμισμένων αναγκών της σε καύσιμα είχε σημειώσει απότομη αύξηση στην τιμή. Η Ryanair έχει αντισταθμίσει το 80% των καυσίμων της στα 67 δολάρια ανά βαρέλι για το τρέχον έτος, κάτι που θα προστατεύσει τα κέρδη της και θα της προσφέρει πλεονέκτημα έναντι άλλων αερομεταφορέων, αναφέρει στη σημερινή ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική πρόβλεψη κερδών, δεδομένης της σημαντικής μεταβλητότητας στις τιμές και την προσφορά καυσίμων και της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το κόστος καυσίμων της αεροπορικής εταιρείας έχει αυξηθεί κατά «μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια» ευρώ, δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής Neil Sorahan σε συνέντευξή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των καυσίμων, ασκώντας τεράστια πίεση στα κέρδη πολλών αεροπορικών εταιρειών αυτό το τρίμηνο. Παραδοσιακές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως η IAG SA, ιδιοκτήτρια της British Airways, και η Deutsche Lufthansa AG, ανέφεραν αύξηση του κόστους καυσίμων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ (2,3 δισ. δολάρια) και 1,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου, τα κέρδη μετά από φόρους, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, ανήλθαν σε 2,26 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το εύρος-στόχο της εταιρείας που κυμαινόταν μεταξύ 2,13 και 2,23 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Ryanair σήμερα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 15,5 δισ. ευρώ.

Ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών έχουν κυριαρχήσει στον κλάδο των αερομεταφορών, καθώς η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη. Η Ryanair δήλωσε ότι η Ευρώπη διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων χάρη στις προμήθειες που εισρέουν από τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία και τη Δυτική Αφρική.

Η Ryanair αναμένει ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι της ΕΕ θα αυξηθούν κατά 300 εκατ. ευρώ επιπλέον φέτος και δήλωσε ότι συμφώνησε σε ορισμένες νέες «σημαντικές αυξήσεις μισθών για το πλήρωμα». Η συντήρηση παλαιότερων αεροσκαφών και οι «επισκέψεις στο εργοστάσιο» για τους κινητήρες CFM Leap αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην αύξηση του κόστους, ανέφερε.

Η οικονομική αβεβαιότητα λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου, των ανησυχιών για έλλειψη καυσίμων και των κινδύνων πληθωρισμού οδήγησε σε μείωση των ναύλων τις τελευταίες εβδομάδες, λέει η Ryanair. Αν και η αεροπορική εταιρεία ανέμενε προηγουμένως ότι οι καλοκαιρινοί ναύλοι θα αυξηθούν ελαφρώς σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές στο β’ τρίμηνο τείνουν πλέον να παραμείνουν σταθερές.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει να μεταφέρει 216 εκατομμύρια επιβάτες φέτος, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι.