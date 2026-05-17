H Starbucks απολύει εργαζόμενους στις ΗΠΑ και κάνει reset στην Ελλάδα

Η Starbucks θα απολύσει 300 εργαζόμενους σε εταιρικές θέσεις εργασίας σε μια μαζική μείωση κόστους, σύμφωνα με την εταιρεία που έχει παρουσία και στην Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται από την Starbucks βρίσκονται σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της στο Σιάτλ.

Επίσης, επανεξετάζει τους εταιρικούς ρόλους στο εξωτερικό, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή (15.5.2026). Η Starbucks δεν διευκρινίζει ποια τμήματα του οργανισμού θα επηρεαστούν από τις περικοπές θέσεων εργασίας.

Η εταιρεία ανακάμπτει από μια μακρά περίοδο πτώσης πωλήσεων, χάρη στο λανσάρισμα νέων προϊόντων, κινήσεων μάρκετινγκ και δίνοντας έμφαση στις γρήγορες παραγγελίες. Αυτό είναι το πλάνο αναδιάρθρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Brian Niccol.

Η αλυσίδα καφέ με τις κινήσεις της μειώνει το κόστος κατά 2 δισ. δολάρια σε διάστημα δύο ετών και έχει ήδη περικόψει περισσότερους από 2.000 εταιρικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων περικοπών του περασμένου μήνα.

Η Starbucks θα κλείσει επίσης μικρότερα περιφερειακά γραφεία στην Ατλάντα, το Σικάγο, το Ντάλας και το Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, τα οποία χρησιμεύουν ως κόμβοι για το προσωπικό που υποστηρίζει καταστήματα σε αυτές τις περιοχές. Οι περισσότεροι υπάλληλοι που βρίσκονταν σε αυτά τα γραφεία θα εργάζονται πλέον εξ αποστάσεως.

Η αλυσίδα θα επιβαρυνθεί με 400 εκατ. δολάρια για την αναδιάρθρωση, με 280 εκατ. δολάρια να αφορούν επανατοποθέτηση καταστημάτων σε άλλες περιοχές και αλλαγές στα εταιρικά της γραφεία. Τα άλλα 120 εκατ. δολάρια συνδέονται κυρίως με αποζημιώσεις και επιδόματα αποχώρησης εργαζομένων.

Η Starbucks μεταφέρει μέρος του εταιρικού προσωπικού στο Νάσβιλ στο πλαίσιο των προσπαθειών της να περιορίσει το κόστος. Η πόλη είναι ελκυστική λόγω των χαμηλότερων φόρων και μισθών του Τενεσί. Η πολιτεία προσφέρει εγγύτητα σε ορισμένους προμηθευτές και σε περιοχές της χώρας όπου θέλει να αναπτύξει περισσότερα καταστήματα. Το γραφείο στο Νάσβιλ, στο οποίο η Starbucks επενδύει 100 εκατ. δολάρια, θα στεγάσει τελικά 2.000 εργαζόμενους.

Το reset στην Ελλάδα

Εντωμεταξύ, σε αναδιοργάνωση είναι το δίκτυο και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, όπου ο όμιλος Alshaya, με έδρα στο Κουβέιτ, απέκτησε τη δικαιοχρησία του δικτύου καταστημάτων Starbucks αναλαμβάνοντας ως νέος αποκλειστικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής της αλυσίδας, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε υπό τη διοίκηση της οικογένειας Μαρινόπουλου.

Η αλυσίδα Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002 και σήμερα αριθμεί 30 σημεία στην Ελλάδα και 18 στην Κύπρο, απασχολώντας περίπου 500 εργαζομένους.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Alshaya συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους και μακροβιότερους αδειοδοτημένους συνεργάτες της Starbucks παγκοσμίως. Από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Κουβέιτ το 1999, λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε 13 χώρες, εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες.