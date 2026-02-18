Αφοί Χαΐτογλου: Σταθερός αναμένεται ο τζίρος το 2026, με επιφυλάξεις για δασμούς

Σταθερό τζίρο για το 2026 αναμένει η ηγετική εταιρεία στον κλάδο του χαλβά, Αφοί Χαΐτογλου, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, με τον πρόεδρο Λευτέρη Χαΐτογλου να εκφράζει επιφύλαξη για τον βαθμό στον οποίο οι νέοι δασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική πορεία των μεγεθών.

Όπως ανέφερε χθες (17.02.2026) σε δημοσιογραφική εκδήλωση, οι δασμοί της τάξης του 15% που οριστικοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2025 δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, του οποίου οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης ή τις πωλήσεις. Το αποτέλεσμα στις πωλήσεις αργεί πολύ να φανεί, μέχρι να αλλάξει η τιμή στο ράφι και να δούμε τη συμπεριφορά του καταναλωτή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαΐτογλου, προσθέτοντας ότι «οι δασμοί δεν βοηθάνε, αλλά δεν είναι και καταστροφικοί για εμάς».

Την ίδια ώρα, η εταιρεία διαπιστώνει σημάδια στενότητας σε αρκετές διεθνείς αγορές, ενώ και στις ΗΠΑ, που αποτελούν βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς της, το αυξημένο κόστος ζωής επηρεάζει τη συνολική κατανάλωση.

Μικρή άνοδος το 2025 και στόχος η σταθερότητα

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) διαμορφώθηκε στα 103,5 εκατ. ευρώ, έναντι 99,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%, ενώ τα EBITDA κινήθηκαν περίπου στα 11 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης τοποθετούσαν τον τζίρο σε επίπεδα άνω των 105 εκατ. ευρώ. «Η αύξηση 3,5% μας καλύπτει, δεδομένου ότι εξετάζουμε συνεχώς τις αλλαγές που απαιτούνται», τόνισε ο κ. Χαΐτογλου.

«Δεν μας ενδιαφέρει πολύ το νούμερο, αλλά το ποιοτικό σκέλος, δηλαδή οι σωστές συνεργασίες και τα σωστά προϊόντα», ανέφερε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε έργα αυτοματοποίησης και βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, όπως και στην ενέργεια, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε περίπου στα 3,6 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, ο πήχης τίθεται χαμηλά, με βασικό στόχο τη διατήρηση των μεγεθών στα ίδια επίπεδα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Ρεκόρ εξαγωγών για 5η χρονιά

Κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης παραμένουν οι εξαγωγές, οι οποίες το 2025 αντιστοιχούν στο 52,7% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, καταγράφοντας άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και νέο ιστορικό υψηλό.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον σε 59 χώρες, με ισχυρότερες αγορές τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Πολωνία και τη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική αγορά αντιστοιχεί σε ποσοστό λίγο κάτω από το 20% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, ενώ στο σκέλος των εξαγωγών υπερβαίνει το 30%.

Η πορεία αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθεί η εταιρεία την τελευταία δεκαετία, καθώς από επίπεδα 35%-40% των εξαγωγών, τα τελευταία 4-5 χρόνια αυτές κινούνται σταθερά πάνω από το 50%.

Ταχίνι και φυστικοβούτυρο οδηγούν την ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην κορυφή της ζήτησης παραμένει το ταχίνι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ ο χαλβάς ακολουθεί ως δεύτερος ισχυρότερος κωδικός. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αριθμεί περίπου 2.500 κωδικούς.

Η αγορά του ταχινιού συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, καταγράφοντας αύξηση 3%-4% σε όγκο στην ελληνική αγορά το 2025, καθώς έχει πλέον ενταχθεί στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες. Όμως, ακόμη πιο δυναμική είναι η πορεία του φυστικοβούτυρου, το οποίο εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό.

Όσον αφορά την αγορά του χαλβά, αυτή παραμένει σταθερή, κάτι που ο πρόεδρος αξιολογεί θετικά δεδομένου του ανταγωνισμού από νέες διατροφικές τάσεις. Στην οργανωμένη λιανική, η αγορά του χαλβά εκτιμάται περίπου στα 50 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα θετική είναι και η πορεία των μικρών συσκευασιών χαλβά, όπου η εταιρεία διαθέτει επτά κωδικούς, ενώ πρόσφατα προχώρησε στο λανσάρισμα δύο νέων προϊόντων.

Παράλληλα, τα νέα προϊόντα με υψηλή πρωτεΐνη εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές πρώτες ενδείξεις ανταπόκρισης από την αγορά, σε αντίθεση με κατηγορίες όπως εκείνες με στέβια, οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να αποκτήσουν ευρεία καταναλωτική αποδοχή.

Τέλος, η κατηγορία της μαρμελάδας παραμένει σταθερή στην ελληνική αγορά, καθώς δεν αποτελεί βασικό στοιχείο της εγχώριας διατροφικής κουλτούρας. Ωστόσο, στο εξωτερικό παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, με νέες συνεργασίες σε ΗΠΑ και Καναδά.

Στη μικρή λιανική, η παρουσία της εταιρείας παραμένει περιορισμένη, ωστόσο τα νέα προϊόντα δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης. «Πλέον και με τους καινούριους κωδικούς είναι πιο υποσχόμενος ο δρόμος. Βλέπουμε δυναμική ανάπτυξης και ευκαιρίες», τόνισε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι η λιανική παραμένει στρατηγικής σημασίας.