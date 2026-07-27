Επιχειρήσεις

AKTOR: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο με υπερκάλυψη κατά 1,9 φορές – Στο 7,875% η απόδοση

H εταιρεία εξασφαλίζει μέσω του ομολόγου νέα κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ
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Επιχειρήσεις
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Agios or Saint Dimitrios Power Station or lignite power plant, near Kozani and Ellispontos village, Greece, main coal mining area of Greece, fossil fuel, environmental pollution and climate change.
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