AKTOR: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο με υπερκάλυψη κατά 1,9 φορές – Στο 7,875% η απόδοση

Στα 580 εκατ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές των επενδυτών για τη νέα έκδοση πενταετούς ομολόγου της AKTOR, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 1,9 φορές το ποσό των 300 εκατ. ευρώ που επιδίωκε να αντλήσει ο όμιλος.

Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, το επιτόκιο της έκδοσης της AKTOR διαμορφώθηκε στο 7,875%, ενώ η εταιρεία εξασφαλίζει μέσω του ομολόγου νέα κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ.

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Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να προστεθεί στα 650 εκατ. ευρώ που είχε προηγουμένως αντλήσει η ΑΚΤΩΡ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, οι δύο κινήσεις ανεβάζουν συνολικά στα 950 εκατ. ευρώ τα νέα κεφάλαια που έχει εξασφαλίσει ο όμιλος για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού.

Η ενίσχυση της χρηματοδοτικής βάσης της ΑΚΤΩΡ αποτελεί βασικό τμήμα του επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ που έχει θέσει σε εφαρμογή η διοίκηση.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται οι Παραχωρήσεις και οι Κατασκευές, αλλά και η επέκταση του ομίλου στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, εκτός από τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ομολογιακή έκδοση, η ΑΚΤΩΡ υπολογίζει και στις ταμειακές ροές που παράγει από τη λειτουργική της δραστηριότητα.