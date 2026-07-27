DIMAND: Πάνω από το 35% των πιστοποιημένων LEED κτηρίων στην Ελλάδα φέρουν την υπογραφή της

Περισσότερα από 1 στα 3 κτήρια στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED BD+C φέρουν την υπογραφή της DIMAND, η οποία έχει αναπτύξει περισσότερα από 400.000 τ.μ. πιστοποιημένων πράσινων κτηρίων. Με μερίδιο που ξεπερνά το 35% των LEED αναπτύξεων στη χώρα, η εταιρεία αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο developer πιστοποιημένων πράσινων κτηρίων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με την Έκθεση ESG 2025.

Η στρατηγική της DIMAND βασίζεται στην επανάχρηση υφιστάμενων κτηρίων, στις αστικές αναπλάσεις και στην ενσωμάτωση των αρχών ESG σε όλες τις επενδύσεις της. Όλα τα έργα που ολοκληρώθηκαν το 2025 είτε απέκτησαν είτε διεκδίκησαν διεθνή περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED ή BREEAM, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στις βιώσιμες αναπτύξεις.

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Στον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου βρίσκεται η αξιοποίηση και η αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων αντί της επέκτασης του δομημένου περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ή αναπτύσσει έργα όπως ο Πύργος Πειραιά, το ΜΙΝΙΟΝ, το HUB 26 στη Θεσσαλονίκη και η ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος ΦΙΞ, μετατρέποντας ανενεργά ή εγκαταλελειμμένα ακίνητα σε σύγχρονους χώρους με υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές.

Η εταιρεία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει κάθε ανάπτυξη ως μέρος ενός ευρύτερου αστικού σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση των περιοχών όπου επενδύει. Ενδεικτικά, το HUB 26, το πρώτο μεγάλης κλίμακας βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο στη Βόρεια Ελλάδα, απασχολεί σήμερα σχεδόν 2.500 εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, ο Πύργος Πειραιά, ο οποίος παρέμεινε ανενεργός για σχεδόν πέντε δεκαετίες, επαναλειτούργησε ως σύγχρονο κτήριο γραφείων με πιστοποίηση LEED Platinum και προηγμένες ενεργειακές προδιαγραφές.

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Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στα έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, όπως το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το Cambas Project, η ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη στις Γούρνες Ηρακλείου και το νέο βιοκλιματικό συγκρότημα που υλοποιείται από κοινού με τη ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Παράλληλα, η DIMAND διευρύνει τη στρατηγική της υιοθετώντας και την πιστοποίηση WELL, η οποία εστιάζει στην υγεία, την ευεξία και την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα κτήρια. Το συγκρότημα της PwC συγκαταλέγεται στα πρώτα κτήρια στην Ελλάδα που διαθέτουν πιστοποίηση WELL, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία πιστοποίησης του Πύργου Πειραιά. Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται και στους χώρους εργασίας της εταιρείας, καθώς τα κεντρικά γραφεία της DIMAND διαθέτουν την πιστοποίηση WELL Health-Safety Rating, επιβεβαιώνοντας ότι η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων αποτελούν βασική προτεραιότητα τόσο στα έργα που αναπτύσσει όσο και στο δικό της εργασιακό περιβάλλον.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η έκθεση καταγράφει ότι το 94% των αποβλήτων κατασκευής στα έργα της εταιρείας εκτράπηκε από την ταφή μέσω ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, μέσω των αναπτύξεών της έχουν δημιουργηθεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη περισσότεροι από 9.000 τ.μ. χώρων πρασίνου.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν την κοινωνική διάσταση της δραστηριότητας της εταιρείας. Το 2025 η DIMAND διέθεσε σχεδόν 680.000 ευρώ σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ το 97,6% των συνολικών δαπανών προμηθειών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, για κάθε μία άμεση θέση εργασίας που δημιουργείται στη DIMAND υποστηρίζονται επιπλέον 35 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας.

Η έκθεση καταγράφει, επίσης, σημαντικούς δείκτες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Το 2025 κάθε εργαζόμενος παρακολούθησε κατά μέσο όρο 24,3 ώρες εκπαίδευσης -τετραπλάσιες σε σχέση με το 2024- ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 43,9% του ανθρώπινου δυναμικού και το 33% της ανώτατης διοικητικής ομάδας. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι δεν καταγράφηκε κανένα εργατικό ατύχημα στα έργα της κατά τη διάρκεια του έτους.

Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία τονίζει ότι το 100% των δραστηριοτήτων της αξιολογήθηκε ως προς τους κινδύνους διαφθοράς χωρίς να καταγραφεί περιστατικό δωροδοκίας, παραβίασης δεοντολογίας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του 2025.

Η Έκθεση ESG 2025 αναδεικνύει τον προσανατολισμό της DIMAND στην επανάχρηση υφιστάμενων κτηρίων, στις πιστοποιημένες πράσινες αναπτύξεις και στις αστικές αναπλάσεις, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας τόσο για την αγορά ακινήτων όσο και για τις πόλεις όπου δραστηριοποιείται.