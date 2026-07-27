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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 2,4% στην ημερήσια κίνηση της Αττικής Οδού το α’ εξάμηνο

Της Εγνατίας Οδού αυξήθηκε κατά 2,9% και της Κεντρικής Οδού κατά 3,5%
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ανοδικά κινήθηκε η κυκλοφορία στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας στο α’ εξάμηνο του 2026, με την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό και την Κεντρική Οδό να καταγράφουν αύξηση των διελεύσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όπως προέκυψε από τα στοιχεία κίνησης που ανακοίνωσε σήμερα (27.7.2026) ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τους αυτοκινητοδρόμους του για το α’ εξάμηνο του 2026, η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 290.775.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 219.458.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το α’ εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 117.869 και 43.695 αντίστοιχα.

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Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης η ημερήσια κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού έχει επηρεαστεί από της εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.

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