Αγγελάκης: Στοχεύει σε τζίρο άνω των 70 εκατ. ευρώ και διπλασιασμό EBITDA το 2026

Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά εισέρχεται η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ, καθώς παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος των 30 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε το 2023, προετοιμάζει ήδη το επόμενο. Στόχος του εταιρικού σχεδιασμού είναι η επίτευξη τζίρου άνω των 70 εκατ. ευρώ και ο διπλασιασμός του EBITDA, όπως ανακοίνωσε χθες (25.11.2025) ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Θάνος Αγγελάκης, σε εκδήλωση με αφορμή το πρόσφατο rebranding της.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και τη θέση της εταιρείας σε μία αγορά όπου η ζήτηση για κοτόπουλο αυξάνεται σταθερά. Η πρόοδος ήδη αποτυπώνεται στα μεγέθη. Το 2024, ο τζίρος της Αγγελάκης έκλεισε περίπου στα 43-44 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 αναμένεται να κλείσει στα 55-56 εκατ. ευρώ με EBITDA περίπου 4 εκατ. ευρώ. «Θα πετύχουμε σίγουρα το στόχο μας για το 2026», δήλωσε ο CEO, αποδίδοντας την αισιοδοξία του στην επενδυτική βάση που ήδη χτίζεται.

Οι τρέχουσες επενδύσεις της εταιρείας αφορούν την έκταση των εγκαταστάσεων, νέες γραμμές συσκευασίας, ανάπτυξη μονάδας για προϊόντα ready to cook, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε φάρμες και μονάδες εκτροφής, καθώς και δράσεις βιωσιμότητας που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελάκη, το τρέχον επενδυτικό πλάνο θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026 και αναμένεται να τριπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας.

Για το νέο επενδυτικό σχέδιο, ο κ. Αγγελάκης σημείωσε ότι αναμένεται να ξεκινήσει το 2026. Αν και το τελικό ύψος δεν έχει ακόμα “κλειδώσει”, στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ήδη κατατεθεί δύο νέα έργα συνολικής αξίας 15 εκατ. ευρώ, ένα εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων για παραγωγή ζωοτροφών και ένα εργοστάσιο πτηνοσφαγής. «Αυτά αποτελούν μέρος του νέου επενδυτικού πλάνου και θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως τα μέσα του 2026», εξήγησε ο ίδιος.

Το rebranding

Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της εταιρείας ήταν το rebranding της, καθώς ανανέωσε πλήρως την εταιρική της ταυτότητα και σηματοδότησε μια νέα εποχή για το brand.

Το νέο λογότυπο αντικατέστησε τον φασιανό που συνόδευε την εταιρεία από το 2007. «Μερικές φορές χρειάζεται να αλλάξεις κάτι καλό για να πας καλύτερα. Μου αρέσει να χαράζω δρόμους, όχι να ακολουθώ», υπογράμμισε ο κ. Αγγελάκης.

Το rebranding συνοδεύτηκε από τον σχεδιασμό μιας νέας συσκευασίας, μοναδικής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, γιατί αύξησε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος από 7 ημέρες στις 11, ένα στοιχείο που ενισχύει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα στο ράφι.

«Κάναμε δύο χρόνια για να ολοκληρώσουμε την συσκευασία και το rebranding, τώρα καλούμαστε να γεμίσουμε την αγορά με κοτόπουλα Αγγελάκης», ανέφερε ο CEO, εξηγώντας πως για να γίνει αυτό απαιτούνται επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα (ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση κτλ) και ανασχηματισμός της εταιρείας, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η αγορά του κοτόπουλου ανεβαίνει

Η κατανάλωση κοτόπουλου στην Ελλάδα ακολουθεί τροχιά συνεχούς ανόδου, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες ο κ. Αγγελάκης.

Πριν από μία δεκαετία, η κατανάλωση κοτόπουλου βρισκόταν στα 22-23 κιλά ανά άτομο, ενώ σήμερα αγγίζει τα 32-33 και μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 40.

Για σύγκριση, στις ΗΠΑ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η κατανάλωση φτάνει τα 71 κιλά. Οι προοπτικές λοιπόν είναι μεγάλες, ενώ οι τιμές τους παραμένουν, όπως είπε, «αξιοπρεπείς», χωρίς να σχεδιάζουν ανατιμήσεις.

Είσοδος σε νέες αγορές

Σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελούν οι εξαγωγές, εφόσον οι διεθνείς πωλήσεις αποτελούν περίπου το 10% του τζίρου της εταιρείας.

Το Ελαιοπουλάκι (φιλέτο στήθος, φιλέτο μπούτι και μικρό κοτοπουλάκι) ήδη ταξιδεύει σε περισσότερες από δέκα χώρες, με στόχο και να διεισδύσει περισσότερο στις υφιστάμενες αγορές και να στοχεύσει σε νέες αγορές, όπως Σιγκαπούρη και Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανοίξει συνεργασίες με αλυσίδες όπως KFC, T.G.I. Friday’s και πλέον και με το Jackaroo.

Επόμενο στοίχημα: Γλυκά και παγωτά

Ακόμη ένας άξονας ανάπτυξης ανοίγει για την εταιρεία μέσα από τον τομέα των παραδοσιακών γλυκών και των παγωτών, μια νέα κατηγορία στην οποία τοποθετείται πλέον δυναμικά.

Αρχικά, η στόχευση είναι στη HORECA, με σταδιακή είσοδο και στη λιανική, ενώ εξετάζονται και εξαγωγές σε αγορές όπως η Αμερική. Υπάρχει ήδη μικρή δραστηριότητα γύρω στο 1 εκατ. ευρώ, με την πλήρη ανάπτυξη να τοποθετείται εντός του 2026.

Η νεοσύστατη εταιρεία με σκοπό την παραγωγή παγωτών και μιας ευρείας γκάμας γλυκισμάτων, η Sweet Bond, ήδη διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις 1.200 τ.μ. στον Ασπρόπυργο.