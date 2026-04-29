AKTOR: 20ετής συμφωνία για πώληση αμερικανικού LNG με την ALUMINIJ στη Βοσνία

Η συμφωνία στην Βοσνία έρχεται λίγο μετά την υπογραφή συμφωνίας στην Αλβανία
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου

Η AKTOR LNG USA, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR και η ALUMINIJ INDUSTRIES d.o.o., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, με έδρα το Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και η οποία είναι θυγατρική του ομίλου M.T. Abraham Group, υπέγραψαν σήμερα (29.4.2026) μακροχρόνια εμπορική συμφωνία για την αγορά και πώληση αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η εικοσαετής συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALUMINIJ INDUSTRIES 0,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα €3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AKTOR LNG USA θα συνεργαστεί με την M.T. Abraham Group σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μίας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο που θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο μεταλλουργίας της Aluminij στο Μόσταρ.

Τα δύο μέρη θα συναντηθούν στο Μόσταρ, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής.

Είχε προηγηθεί η τριμερής συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας – ΗΠΑ η οποία επισφραγίστηκε χθες (28.4.2026) στην Αλβανία με την υπογραφή μακροχρόνιου συμβολαίου προμήθειας αμερικανικού LNG μεταξύ του ομίλου AKTOR, της αλβανικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου ALBGAZ. H συμφωνία σηματοδότησε το πρώτο βήμα για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια και εδραιώθηκε με τη νέα συμφωνία στη Βοσνία.

