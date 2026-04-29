Euroxx για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή – στόχος 54 ευρώ στη μετοχή

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης
Ως μια αμυντική επιλογή χαμηλού ρίσκου στον κλάδο των υποδομών χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Euroxx, αναβαθμίζοντας σημαντικά την τιμή – στόχο για τη μετοχή στα 54 ευρώ (από 34 ευρώ προηγουμένως).

Η Euroxx κρίνει ελκυστική την αποτίμηση της μετοχής, η οποία διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA (επιχειρηματική αξία προς λειτουργικά κέρδη) 8,8x, βάσει των εκτιμήσεων για το 2028. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδυάζει την ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις με τις προοπτικές επέκτασης σε νέα έργα και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 9,1 δισ. ευρώ στις κατασκευές.

Η χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση «overweight», στηρίζει την αναθεώρηση αυτή στις αισιόδοξες παραδοχές για την Εγνατία Οδό, στο μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων (cost of equity) των παραχωρήσεων και στις ενισχυμένες προοπτικές κερδοφορίας του κατασκευαστικού κλάδου.

Επίσης, η Euroxx αύξησε τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη κατά 5% για το 2027 και κατά 12% για το 2028, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την Εγνατία Οδό: Λόγω της αναπροσαρμογής των διοδίων και την εκτιμώμενη αύξηση κυκλοφορίας μετά τη μερική ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου.
  • Τα υψηλότερα κατασκευαστικά έσοδα: Με οδηγό το ισχυρό ανεκτέλεστο, το οποίο συνεπάγεται ετήσια λειτουργικά κέρδη της τάξεως των 190 εκατ. ευρώ.
  • Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS): Την ενσωμάτωση μονάδων ισχύος 162 MW, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία προς το τέλος του 2026.
