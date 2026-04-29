BRIGHTGROUP στο Delphi Forum: 1,5 δισ. data, 5 δισ. επενδύσεις και η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το εύρος και οι αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικών λύσεων μεγάλης κλίμακας, αναδείχθηκαν στις συζητήσεις που συμμετείχε το BRIGHT GROUP, στο πλαίσιο του 11ου Delphi Economic Forum.

Μέσα από τη συμμετοχή στελεχών του σε τρία διαφορετικά πάνελ, ο Όμιλος εστίασε σε ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του RRF, την επόμενη ημέρα των επενδύσεων, τις ψηφιακές υποδομές, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προμηθειών και τη μετατροπή της τεχνολογικής καινοτομίας σε εφαρμογές με πρακτικό αποτύπωμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο πάνελ με θέμα «Practical Innovation: Scaling Technological Solutions that Deliver», ο κ. Δημήτρης Κοντίνος, BoD Technology Advisor του BRIGHT GROUP, ανέφερε ότι σε μηνιαία βάση ο Όμιλος διαχειρίζεται περίπου 1,5 δισ. data.

Στην ομιλία του, επικεντρώθηκε στη μετάβαση μιας τεχνολογικής λύσης από το στάδιο της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην πράξη, καθώς και στην εξέλιξή της σε προϊόν που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό από την αρχή και συνδυασμό τεχνολογικής και οργανωτικής προσέγγισης, καθώς η ανάπτυξη λύσεων δεν αφορά μόνο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται αποτελεσματικά πάνω σε ουσιαστικές ανάγκες της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ελευθερία των ομάδων, την οποία χαρακτήρισε ως «πρώτο συστατικό» στην ανάπτυξη τεχνολογίας, τονίζοντας ότι οι ομάδες πρέπει να μπορούν να δημιουργούν και να δοκιμάζουν νέες ιδέες, παράλληλα βέβαια με την εφαρμογή μεθοδολογιών ελέγχου πριν το τελικό προϊόν.

Καταλήγοντας, ανέδειξε τον ρόλο των συνεργασιών και των εξαγορών, σημειώνοντας ότι «οι συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές και οι εξαγορές είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στον οργανισμό πολλαπλώς».

Στα βασικά διδάγματα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στις προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα των δημοσίων επενδύσεων αναφέρθηκε στο πάνελ «Life after RRF: Investing For the Next Decade of Growth», ο κ. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας, Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP.

Όπως επισήμανε, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χώρα και έδωσε έμφαση ιδιαίτερα στη σημασία του συντονισμού, της διαχείρισης και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας ότι τα προγράμματα ήρθαν πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι η diadikasia έχει διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ, σε δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, επιχορηγήσεις, σχεδιασμό και διαχείριση από την πλευρά του Δημοσίου. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη τα επόμενα προγράμματα να σχεδιάζονται με μεγαλύτερη σύνδεση με τις πραγματικές επενδυτικές προτεραιότητες της αγοράς.

Αντίστοιχα, στη συζήτηση με θέμα «Reinventing Government: Technology, Efficiency and Citizen-Centered Services», ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος, Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, εστίασε στις προϋποθέσεις για τη συνέχεια του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και υποδομές που έλειπαν από τη χώρα για δεκαετίες, βρίσκονται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε ως κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη ημέρα, την θεσμοθέτηση της συνέχειας αυτών των υποδομών, με χρηματοδοτική πρόβλεψη σε επίπεδο υπουργείων και φορέων.

Παράλληλα, ανέδειξε την πρόκληση που διαμορφώνεται για την αγορά, καθώς ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος μεγάλων και σύνθετων έργων. Όπως υπογράμμισε, το χάσμα ανάμεσα στον κύκλο ζωής της τεχνολογίας και στον χρόνο υλοποίησης ενός έργου μεγαλώνει λόγω γραφειοκρατίας και διαδικασιών procurement. Σε αυτό το περιβάλλον, ανέφερε, «το Δημόσιο θα πρέπει να λειτουργήσει ως έξυπνος αγοραστής λύσεων πληροφορικής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το BRIGHT GROUP συμμετείχε για πρώτη φορά στο Delphi Economic Forum XI, συμβάλλοντας στον διάλογο για την επόμενη ημέρα των δημοσίων επενδύσεων, τη συνέχεια του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων με πραγματική αξία για την αγορά.