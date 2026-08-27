Allwyn: Εκτόξευση κερδοφορίας με προσαρμοσμένο EBITDA 458 εκατ. ευρώ και ενδιάμεσο μέρισμα 0,20 ευρώ

Ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης εσόδων και κερδοφορίας, υποστηριζόμενο από τη συνεχιζόμενη δυναμική στην Ηπειρωτική Ευρώπη, την ισχυρή ανάπτυξη των ψηφιακών δραστηριοτήτων και τη συνεισφορά της PrizePicks, ανακοίνωσε η Allwyn για το β’ τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα η Allwyn εμφάνισε καθαρά έσοδα 1,246 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση.

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Σημειώνεται η ανάπτυξη 5% σε ετήσια βάση, σε επίπεδα αντίστοιχα με το α’ τρίμηνο, πριν από την επίδραση της υψηλότερης φορολογίας τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία και της εξαγοράς της PrizePicks, έναντι της συγκριτικής περιόδου που είχε ευνοηθεί από επαναλαμβανόμενα τζακποτ σε διάφορες αγορές.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 458 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 29% σε ετήσια βάση, με περιθώριο 37% επί των καθαρών εσόδων (αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση).

Η εταιρεία ανακοίνωσε ανάπτυξη 9% σε ετήσια βάση, πριν από την εξαγορά της PrizePicks, την επίδραση της υψηλότερης φορολογίας τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία και την αυξημένη απόσβεση του κόστους της άδειας της LottoItalia.

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Στην έκθεση της εταιρείας γίνεται αναφορά στην επανεπιβεβαίωση των οικονομικών προοπτικών του ομίλου για το 2026: με αύξηση καθαρών εσόδων μεγαλύτερη από 25% (mid-to-high 20%s) πριν από έκτακτες επιδράσεις ισοδύναμες με περ. 60 εκατ. ευρώ, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37%.

Η Allwyn ανακοίνωσε επίσης ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή που επιβεβαιώνει την πεποίθηση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ομίλου και τη δημιουργία ταμειακών ροών, καθώς και τη δέσμευση για ελκυστικές αποδόσεις προς τους μετόχους.