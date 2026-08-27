Ο ΟΛΠ δρομολογεί επενδύσεις σε επέκταση και logistics

Σε πορεία ανάπτυξης συνεχίζει να κινείται η ΟΛΠ ΑΕ, μετά και την τροποποίηση του καταστατικού, που επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε επενδύσεις σε νέα λιμάνια αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Η ΟΛΠ ΑΕ προχώρησε σε τροποποίηση καταστατικού (που έγινε δεκτή με ποσοστό 99,4%) προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, τη στρατηγική εξέλιξη των τομέων των λιμένων, των logistics και των υποδομών, καθώς και τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας.

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Μετά την εξέλιξη αυτή, ο ΟΛΠ αποκτά τη δυνατότητα να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα από τα γεωγραφικά όρια του Πειραιά, συμμετέχοντας σε σχήματα που αφορούν την ανάπτυξη, εκμετάλλευση ή διαχείριση άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων και να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Χαν Τσάο, στάθηκε στη σημασία που έχει η αλλαγή του καταστατικού προς μια πιο σύγχρονη κατεύθυνση, επισημαίνοντας πως βασικός τους στόχος είναι η προώθηση των επενδύσεων και των έργων που προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με το Master Plan.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Χαν Τσάο για τις εξελίξεις γύρω από τις δράσεις και το μέλλον της εταιρείας:

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«Σε συνέχεια της σταθερά ανοδικής πορείας της ΟΛΠ Α.Ε., προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας, με στόχο να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΛΠ Α.Ε. και την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας. Κεντρικός μας στόχος παραμένει η προώθηση των επενδύσεων και των έργων που προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με το Master Plan.

Η δυνατότητα σύστασης θυγατρικής εταιρείας συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ενός τομέα ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της εταιρείας. Παράλληλα, οι προβλέψεις που αφορούν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο έργο ή επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή.

Δημιουργούν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιολογεί ευκαιρίες συμβατές με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Η σημερινή τροποποίηση του Καταστατικού αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη βήμα που ενισχύει τη δυνατότητά μας να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική, προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας».