The Ellinikon Park: 21 είσοδοι, 32.000 δέντρα και 2.600 στρέμματα πρασίνου

Το The Ellinikon Park σχεδιάζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους νέους χώρους πρασίνου στην Ευρώπη, από την Lamda Development, με έκταση 2.000 στρεμμάτων και ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες μέσω 21 σημείων εισόδου περιμετρικά του πάρκου.

Το κόστος για τη συντήρηση, τη φύλαξη και τον καθαρισμό του The Ellinikon Park θα καλύπτεται από τη Lamda Development, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας «Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;», η οποία εκπονήθηκε από την 1830 Labs στο πλαίσιο του Lamda Labs.

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21 σημεία πρόσβασης στο πάρκο

Η πρόσβαση στον βασικό πράσινο και ελεύθερο χώρο του The Ellinikon Park θα είναι δωρεάν και απρόσκοπτη.

Ορισμένες οργανωμένες δραστηριότητες, αθλητικά προγράμματα και ειδικές εκδηλώσεις ενδέχεται να απαιτούν προεγγραφή, όπως συμβαίνει ήδη στο The Ellinikon Sports Park.

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί το The Ellinikon Experience Park, έκτασης 75 στρεμμάτων, το οποίο λειτουργεί από το 2021 και έχει υποδεχθεί περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες.

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Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το The Ellinikon Sports Park, έκτασης 287 στρεμμάτων, με αθλητικές εγκαταστάσεις και 115 στρέμματα ανοιχτών χώρων πρασίνου. Στον σχεδιασμό εντάσσονται και τα τρία διατηρητέα υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία.

2.000 στρέμματα

Το The Ellinikon Park θα καταλαμβάνει περίπου 2.000 στρέμματα, ενώ μαζί με τους υπόλοιπους χώρους πρασίνου που δημιουργούνται στην έκταση του συνολικού έργου, η πράσινη επιφάνεια θα φτάσει τα 2.600 στρέμματα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η έρευνα συγκρίνει την έκταση με γνωστούς χώρους πρασίνου της Αθήνας και του εξωτερικού.

Ο χώρος πρασίνου στο Ελληνικό θα έχει έκταση όση του πάρκου του που ΚΠΙΣΝ καταλαμβάνει 210 στρέμματα, του Πεδίον του Άρεως με 277 στρέμματα, του Εθνικού Κήπου μαζί με το Ζάππειο που φτάνουν τα 285 στρέμματα και του Hyde Park του Λονδίνου που εκτείνεται σε 1.376 στρέμματα, σε σύνολο.

Πάνω από 32.000 δέντρα

Η φύτευση αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού. Μόνο στην πρώτη φάση προβλέπεται να φυτευτούν 16.520 δέντρα, ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου ο συνολικός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 32.000.

Συνολικά εκτιμάται ότι θα φυτευτούν περίπου 3,3 εκατομμύρια φυτά, μεταξύ των οποίων 2,65 εκατομμύρια αρωματικοί θάμνοι.

Έχουν επιλεγεί 51 διαφορετικά είδη δέντρων, όλα προσαρμοσμένα στο ελληνικό περιβάλλον. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πεύκα, ελιές, βελανιδιές, χαρουπιές, κουτσουπιές, πλατάνια και αμυγδαλιές.

Βλάστηση με περιορισμένες ανάγκες σε νερό

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι περίπου το 70% της βλάστησης θα μπορεί να επιβιώνει με ελάχιστο ή σχεδόν καθόλου πότισμα.

Οι μεγάλες επιφάνειες γκαζόν περιορίζονται σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σημαντικά τμήματα του πάρκου θα διαμορφωθούν ως μεσογειακά λιβάδια.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή ειδικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ο σχεδιασμός με ορίζοντα 1.000 ετών

Στην αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού της Sasaki γίνεται αναφορά σε ορίζοντα «1.000 ετών».

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αλλά τη φιλοσοφία σχεδιασμού του πάρκου. Σύμφωνα με την έρευνα, στόχος είναι η βλάστηση να μπορεί να επιβιώσει ακόμη και σε περίπτωση μιας μελλοντικής μεγάλης οικονομικής ή άλλης κρίσης, κατά την οποία δεν θα είναι δυνατή η πλήρης συντήρηση και άρδευση της έκτασης.

Το πάρκο σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην εξαρτάται απόλυτα από τη συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση και να μπορεί να ανακάμπτει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Απορρύπανση πριν από τις φυτεύσεις

Πριν ξεκινήσει η φύτευση προηγήθηκε εκτεταμένη διαδικασία απορρύπανσης στην έκταση του πρώην αεροδρομίου.

Μέχρι τη σύνταξη της έρευνας είχαν εξυγιανθεί περισσότεροι από 60.000 τόνοι ρυπασμένων εδαφών και περίπου 65.000 κυβικά μέτρα υπόγειων υδάτων.

Παράλληλα, είχαν απομακρυνθεί 31 δεξαμενές καυσίμων, υπόγειοι αγωγοί συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων και περίπου 250 τόνοι αποβλήτων.

Περίπου 3.000 μεγάλα δέντρα που υπήρχαν ήδη στην έκταση διατηρούνται στις αρχικές τους θέσεις ή μεταφυτεύονται.

Πεζόδρομος 2,7 χιλιομέτρων

Κεντρικό στοιχείο του πάρκου θα αποτελέσει ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους στην Ευρώπη, μήκους 2,7 χιλιομέτρων και πλάτους περίπου 50 μέτρων.

Ο άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη θάλασσα και θα περιλαμβάνει δενδροφυτεύσεις, διαδρομή πεζών, ποδηλατόδρομο και το τραμ.

Παράλληλα, θα συνδέει σημαντικά σημεία του έργου, όπως το The Ellinikon Sports Park, την Ολυμπιακή Πλατεία, το πάρκο γλυπτικής και τα ανοιχτά αμφιθέατρα.

16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων και λίμνη 21 στρεμμάτων

Συνολικά, ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 16 χιλιόμετρα πεζοδρόμων και 5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων.

Στο πάρκο θα δημιουργηθούν επίσης τρεις μεγάλες παιδικές χαρές, κήποι, χώροι άθλησης και εκδηλώσεων, καθώς και μια λίμνη έκτασης 21 στρεμμάτων, με βάθος που θα φτάνει έως τα 3,5 μέτρα.

Το The Ellinikon Park αναμένεται να αναπτύσσεται και να παραδίδεται σταδιακά στο κοινό τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ενιαίο χώρο πρασίνου που δημιουργείται στην περιοχή της Αθήνας εδώ και δεκαετίες.