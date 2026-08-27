Οι επιδόσεις του νερού ΙΟΛΗ στην εποχή Premia των αδελφών Γεωργιάδη

Η επέκταση του σήματος ΙΟΛΗ στην εγχώρια και διεθνή αγορά, η διατήρηση του πελατολογίου και η ανάπτυξη νέων προϊόντων στην κατηγορία εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών αποτελούν βασικούς στόχους για την εταιρεία των αδελφών Γεωργιάδη.

Η ΙΟΛΗ Πηγή Μονοπρόσωπη ΑΕ, εταιρεία εμφιάλωσης που παράγει το ομώνυμο νερό δημοσίευσε για το 2025 κύκλο εργασιών 6,77 εκατ. ευρώ έναντι 6,47 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

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Το μικτό αποτέλεσμα για το 2025 διαμορφώθηκε σε 1,57 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε ποσοστό 23,17% από 25,97% αντίστοιχα.

Η εταιρεία για το 2025 παρουσίασε ζημίες προ φόρων 1,11 εκατ. ευρώ από 483.136 στην προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι ζημιές 1,11 εκατ. ευρώ από ζημιές 472.726 ευρώ αντίστοιχα.

Κατά το 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε περιορισμένες προσθήκες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία οι οποίες αφορούν κυρίως αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.

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Το 2025 ήταν η τρίτη οικονομική χρήση από τότε που το ΙΟΛΗ πέρασε στον έλεγχο των αδελφών Γεωργιάδη. Η Ιόλη Πηγή Μονοπρόσωπη ΑΕ ιδρύθηκε 8.2.2023 για να υποδεχθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα εμφιάλωσης και εμπορίας του ομώνυμου φυσικού μεταλλικού νερού που πούλησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην Premia Properties και τη Sterner Stenhus Greece των αδελφών Ηλία και Θωμά Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συμφωνία η Premia Properties απέκτησε τις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας ενώ η δραστηριότητα και το σήμα “ΙΟΛΗ” μεταβιβάστηκαν στην νεοσυσταθείσα εταιρεία “Ιόλη Πηγή”, θυγατρική της Sterner Stenhus Greece.