Η LEGO κερδίζει μερίδιο στην αγορά παιχνιδιού – Διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων και κερδών στο α’ εξάμηνο

Με διψήφιο ρυθμό έτρεξαν τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου Lego στο α’ εξάμηνο του έτους συνεχίζοντας τις καλές επιδόσεις στην αγορά παιχνιδιού μετά από μια χρονιά ρεκόρ όπως αποδείχθηκε το 2025.

Η Lego συνέχισε να αναπτύσσεται σημαντικά κερδίζοντας μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά παιχνιδιού, με έσοδα αυξημένα κατά 21% που έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 41,9 δισ. DKK (κορώνες Δανίας ή 5,6 δισ. ευρώ). Σε σταθερό νόμισμα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26%.

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Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22% στα 10,9 δισ. DKK (1,46 δισ. ευρώ) και σε σταθερό νόμισμα αυξήθηκαν κατά 29% ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32% στα 8,6 δισ. DKK (1,15 δισ. ευρώ).

Ο Niels B Christiansen, Διευθύνων Σύμβουλος της Lego, δήλωσε ικανοποιημένος από το δυνατό ξεκίνημα του 2026 και τον ενθουσιασμό των καταναλωτών για το brand εξηγώντας ότι το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας προσφέρει κάτι για όλους. «Η επιτυχία μας στην αγορά σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 47% ενώ η εταιρεία αύξησε τις επενδύσεις της με την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου, καθώς και την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Επένδυσε επίσης για την απόκτηση 29 κέντρων LEGO και LEGOLAND από την Merlin Entertainments, τα οποία προσελκύουν περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ο όμιλος Lego λάνσαρε πάνω από 330 νέα προϊόντα.