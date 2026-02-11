Allwyn – ΟΠΑΠ: Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ για την μετάβαση στο νέο σχήμα – Θετική για τη συνένωση η Moody’s 

Η Allwyn προχωρά στην έκδοση ομολόγων 500 εκατ. ευρώ και επιπλέον δανείου 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο και της χρηματοδότησης της συμφωνίας συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, η οποία έτυχε θετικής αξιολόγησης από τη Moody’s.

Η Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγησή της για τις προοπτικές του νέου σχήματος ενώ η Allwyn International AG γνωστοποίησε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ξεκίνησε διαδικασία έκδοσης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέα πρόσθετη, εναλλάξιμη (fungible add-on) έκδοση ύψους 100 εκατ. ευρώ στο ήδη υφιστάμενο senior secured Term Loan B, συνολικού ποσού 925 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2032 («EUR TLB Add-on»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έσοδα σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του EUR TLB Add-on, θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

για την πλήρη καταβολή των 456 εκατ. ευρώ μετρητά στους μετόχους του ΟΠAΠ που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή με αντίστιμο 19,04 ευρώ ανά μετοχή

για την πληρωμή δαπανών, αμοιβών και εξόδων και

για την αποπληρωμή δανεισμού στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της εταιρείας

Εντωμεταξύ, αξιολόγηση Ba2 για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Allwyn International επιβεβαίωσε η Moody’s διατηρώντας σταθερές προοπτικές (outlook). Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης από τον οίκο Moody’s ήρθε ως αποτέλεσμα της πρόθεσης που ανακοίνωσε η Allwyn για άντληση από τις αγορές 460 εκατ. ευρώ επιπλέον δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πλήρως τις καταβολές μετρητών προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ που άσκησαν δικαιώματα εξόδου.

Η Moody’s εκτιμά ότι ο δείκτης μικτού χρέους προς EBITDA θα αυξηθεί κατά 4,6–4,9 φορές έως το τέλος του 2026, επίπεδο υψηλότερο από το 4,25 που έχει τεθεί ως όριο υποβάθμισης.

Για την επιβεβαίωση της αξιολόγησης ο οίκος λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, η ικανότητά της να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, η προσδοκία ότι οι βασικοί πιστωτικοί δείκτες θα επανέλθουν σε επίπεδα συμβατά με την τρέχουσα αξιολόγηση έως το τέλος του 2027 και την εκτίμηση ότι η συγχώνευση Allwyn και ΟΠΑΠ παραμένει συνολικά θετική για το επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εταιρικό προφίλ της Allwyn.