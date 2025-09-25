Amazon: Πρόστιμο 2,5 δισ. δολαρίων για εξαπάτηση πελατών

Σε ιστορικό διακανονισμό ύψους 2,5 δισ. δολαρίων με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου κατέληξε η Amazon, μετά από κατηγορίες ότι εξαπάτησε τους πελάτες της προκειμένου να εγγραφούν στις συνδρομές Prime και κατόπιν έκανε δύσκολο να ακυρώσουν αυτές τις συνδρομές.

Ειδικότερα, η Amazon θα πληρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αστικά πρόστιμα -το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου- ενώ 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια θα καταβληθεί σε καταναλωτές που εγγράφηκαν ακούσια στο Prime ή αποτράπηκαν από το να ακυρώσουν τις συνδρομές τους, δήλωσε σήμερα (25.9.2025) η Επιτροπή, σύμφωνα με το ertnews. Στους πελάτες του Prime που δικαιούνται αποζημίωσης περιλαμβάνονται όσοι ενδέχεται να έχουν εγγραφεί για συνδρομή μέσω του “Single Page Checkout” της εταιρείας μεταξύ 23 Ιουνίου 2019 και 23 Ιουνίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσε την Amazon στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Σιάτλ πριν από δύο χρόνια, ισχυριζόμενη πάνω από μια δεκαετία νομικών παραβιάσεων. Αυτό περιελάμβανε παραβίαση του Νόμου για την Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης των Ηλεκτρονικών Αγοραστών, ενός νόμου του 2010 που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν για τι χρεώνονται στο διαδίκτυο. Η Amazon δεν παραδέχτηκε κανένα αδίκημα στον διακανονισμό.

Το Amazon Prime παρέχει στους συνδρομητές προνόμια που περιλαμβάνουν ταχύτερη αποστολή, streaming βίντεο και εκπτώσεις σε αμερικανικό πολυκατάστημα έναντι του ποσού των 139 δολαρίων ετησίως ή των 14,99 δολαρίων το μήνα.

Είναι ένα βασικό και αναπτυσσόμενο κομμάτι της επιχείρησης της Amazon, με περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη. Στην τελευταία οικονομική της έκθεση, η εταιρεία ανέφερε ότι τον Ιούλιο κατέγραψε καθαρά έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες συνδρομής, αύξηση 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει ετήσιες και μηνιαίες χρεώσεις που σχετίζονται με τις συνδρομές Prime, καθώς και άλλες υπηρεσίες συνδρομής, όπως οι πλατφόρμες μουσικής και ηλεκτρονικών βιβλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία δήλωσε ότι εξηγεί με σαφήνεια τους όρους της Prime πριν χρεώσει τους πελάτες και ότι προσφέρει απλούς τρόπους ακύρωσης συνδρομής, μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και μέσω διαδικτυακής συνομιλίας.

«Οι σποραδικές δυσαρέσκειες και τα λάθη των πελατών είναι αναπόφευκτα – ειδικά για ένα πρόγραμμα τόσο δημοφιλές όσο το Amazon Prime», δήλωσε η Amazon σε κατάθεσή της τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου δήλωσε ότι η Amazon δυσκόλευε σκόπιμα τους πελάτες να αγοράσουν ένα προϊόν χωρίς να είναι επίσης εγγεγραμμένοι στο Prime. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους καταναλωτές παρουσιαζόταν ένα κουμπί για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους, το οποίο δεν δήλωνε σαφώς ότι θα τους εγγράφονταν επίσης στο Prime, ανέφερε η Επιτροπή. Η διακοπή μιας συνδρομής ήταν συχνά πολύ περίπλοκη και η ηγεσία της Amazon επιβράδυνε ή απέρριπτε αλλαγές που θα έκαναν την ακύρωση ευκολότερη, σύμφωνα με καταγγελία της.

Ενδοεταιρικά, η Amazon ονόμασε τη διαδικασία «Ιλιάδα», καθώς απαιτεί από τον πελάτη να επιβεβαιώσει σε τρεις σελίδες την επιθυμία του να ακυρώσει τη συνδρομή.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου άρχισε να εξετάζει τις πρακτικές συνδρομής της Amazon στο Prime το 2021 κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, αλλά η αγωγή κατατέθηκε το 2023 υπό την πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Λίνα Καν, μια ειδικό σε θέματα μονοπωλίου που είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.