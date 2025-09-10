Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

Ανακοίνωση της Prodea για την συμφωνία – πλαίσιο με την Intrakat

Η απάντηση της Prodea στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το logo της Prodea

Η ανακοίνωση της Prodea στο ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ακύρωση της συμφωνίας με την Aktor.

Συγκεκριμένα, η Prodea αναφέρει ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Aktor, αυτό δεν κατέστη εφικτό και ως αποτέλεσμα ακυρώθηκε.

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο που συνήψε με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και ​ Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», με την οποία η Εταιρεία, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο ​να πωλήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώνεται η ως άνω Συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί.

Επιχειρήσεις
