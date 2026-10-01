Attica Group: Στα 329,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών και στα 15,7 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο α’ εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Attica Group ανήλθε σε 329,8 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο καταγράφοντας αύξηση 1%, παρά τη μείωση των δρομολογίων κατά 12,8% ενώ βελτίωση παρουσίασαν και τα κέρδη του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη του ομίλου Attica Group διαμορφώθηκαν σε 13,6 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και του εξορθολογισμού της κοστολογικής βάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν σε 13,5 εκατ. ευρώ, έναντι 52,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2025 ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. έναντι 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου ανήλθε σε 316,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο μειωμένο κατά 1,5% μετά από ενέργειες για βελτιστοποίηση της λειτουργίας του στόλου που οδήγησαν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά 11%, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων και της λήξης συμβάσεων ναύλωσης. Οι ενέργειες αυτές αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους καυσίμων και των επιβαρύνσεων που συνδέονται με την εφαρμογή των κανονισμών ETS, FuelEU και SECA.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη ρευστότητα, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 458,3 εκατ. ευρώ από 440,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2025, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 564,1 εκατ. ευρώ, από 515,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στις 31.12.2025. Ο συντελεστής μόχλευσης ανήλθε σε 55%, από 54% στις 31.12.2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 97,5 εκατ. ευρώ, έναντι 96,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2025, ενώ τα αχρησιμοποίητα όρια χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν στις 30.06.2026 σε 53,9 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανανέωση στόλου και ενίσχυση αποδοτικότητας

Σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού και περιβαλλοντικού κόστους, καθώς και συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο Όμιλος υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Tο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου προχωρά με συνέπεια, εντάσσοντας νεότερα και ενεργειακά αποδοτικότερα πλοία σε αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το ναυπηγικό και επενδυτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η μέση ηλικία των πλοίων που δραστηριοποιούνται στον Σαρωνικό μειώθηκε σε 5,8 έτη από 18 έτη. Στην Αδριατική, με την ένταξη του SUPERFAST V και την παραλαβή των δύο νέων υπό ναυπήγηση πλοίων το 2027, η μέση ηλικία του στόλου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 8,6 έτη, έναντι 24,8 ετών προηγουμένως.

Η εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) σε δέκα πλοία και η εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Saving Devices) συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, ενώ το σχετικό πρόγραμμα επεκτείνεται σε τέσσερα ακόμη πλοία.

Στο οργανωτικό επίπεδο, ο Όμιλος προχωρά στην απλοποίηση της εταιρικής του δομής, συγκεντρώνοντας τις ναυτιλιακές δραστηριότητες σε δύο εταιρείες, μία για την ελληνική ακτοπλοΐα και μία για τις διεθνείς γραμμές. Ήδη ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των δραστηριοτήτων των διεθνών γραμμών σε μία εταιρεία από τέσσερις προηγουμένως, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για την ελληνική ακτοπλοΐα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η αναδιοργάνωση αυτή επιτρέπει την ενοποίηση διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος.

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, το έργο Seanthesis εισέρχεται στη φάση της εμπορικής αξιοποίησης, με έμφαση στην αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών πώλησης και κράτησης, καθώς και στην ανάπτυξη ενιαίας εικόνας πελάτη σε όλα τα εμπορικά σήματα του Ομίλου. Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο στοχευμένη επικοινωνία, εξατομικευμένες υπηρεσίες και βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ παράλληλα ενισχύει την αξιοποίηση επιχειρησιακών και οικονομικών δεδομένων, υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα τη λήψη αποφάσεων.

Στον ξενοδοχειακό τομέα, κατά το α΄ εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκτεταμένης ανακαίνισης του ξενοδοχείου Tinos Beach, το οποίο λειτούργησε εντός της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου Naxos Resort.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με τέσσερα εμπορικά σήματα (Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines) και διέθετε στις 30.06.2026 στόλο 36 πλοίων.

Στο α’ εξάμηνο 2026 μετέφεραν 2,5 εκατ. επιβάτες (2,7 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025 ήτοι μείωση 6,1%), 448 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (455 χιλ. το Α΄ εξάμηνο του 2025 ήτοι μείωση 1,7%) και 265 χιλ. φορτηγά οχήματα (276 χιλ. το Α΄ εξάμηνο του 2025 ήτοι μείωση 4.1%). Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Tο μεταφορικό έργο του Ομίλου επηρεάστηκε από τις ενέργειες εξορθολογισμού της δραστηριοποίησης του στόλου με στοχευμένη προσαρμογή δρομολογίων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται κυρίως από τις τιμές των καυσίμων, οδηγώντας σε υψηλότερη αξιοποίηση της προσφερόμενης χωρητικότητας και σε αύξηση του μέσου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών και οχημάτων ανά δρομολόγιο.

Εξέλιξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων διατηρούν αυξημένο τον βαθμό αβεβαιότητας για το α΄ εξάμηνο του 2026 με την τιμή πετρελαίου brent να διατηρείται πάνω από 100 $/bbl και η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου MGO να αυξάνεται ακόμα περισσότερο, ξεπερνώντας τα 1.400 ευρώ ανά μετρικό τόνο (από 573 ευρώ ανά μετρικό τόνο στις 31.12.2025). Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη των συνθηκών και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία και στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προσαρμόζοντας όπου απαιτείται τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Παρά τις υφιστάμενες αβεβαιότητες, ο Όμιλος διατηρεί σταθερό τον στρατηγικό του προσανατολισμό στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στον έλεγχο του κόστους και στην περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του προσέγγισης.