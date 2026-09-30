Η Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποιεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής στο Euronext Athens

Η Capital Maritime Finance (CMF) του Βαγγέλη Μαρινάκη δρομολογεί το πρώτο ναυτιλιακό IPO στην Ελλάδα με αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Euronext Athens.

Η απόφαση της CMF του Βαγγέλη Μαρινάκη αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ουσιαστική κίνηση για την καθιέρωση της Αθήνας μέσω του Euronext Athens ως ένα ισχυρό hub της παγκόσμιας ναυτιλίας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στοχεύει μέσω του IPO στην άντληση έως 200 εκατ. ευρώ , με τα αντληθέντα κεφάλαια να προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού της προγράμματος και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η πρόταση της CMF αποτελεί ένα ισορροπημένο μείγμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και επενδυτικής αξίας, μέσω ενός επιχειρησιακού πλάνου που εστιάζει στην αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και άλλων τύπου πλοίων με μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Η εταιρεία κατέχοντας ήδη μακροχρόνιες ναυλώσεις από αξιόπιστους top-tier ναυλωτές, επιτυγχάνει ισχυρή ορατότητα και προβλεψιμότητα εσόδων, ανεξάρτητα από την κυκλικότητα που διαμορφώνεται στην αγορά, διατηρώντας έτσι μοναδική ικανότητα σταθερής ανταμοιβής των μετόχων της.