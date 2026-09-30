Επιχειρήσεις

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους 675 εκατ. ευρώ

Επενδυτές των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είναι η Deutsche Bank και η Eurobank
deh
EUROKINISSI / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κεφάλαια αξίας 675 εκατ. ευρώ κατοχύρωσε η ΔΕΗ μετά από ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «του Προγράμαμτος» έχοντας τακτοποιήσει τις προηγούμενες οφειλές της.

Η ΔΕΗ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκλήρωσε επιτυχώς συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων (το «Πρόγραμμα»), εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της αποπληρωμής των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής απαιτήσεων (seller), διαχειριστής απαιτήσεων (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder). Το χαρτοφυλάκιο που υποστηρίζει τη συναλλαγή αποτελείται από απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC που ενεργεί ως εκδότης της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes).

Ο ρόλος των τραπεζών

Επενδυτές των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank και η Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer), ενώ θεματοφύλακας των ομολογιών (note trustee) και διαχειριστής ασφαλειών (security trustee) είναι η Citibank, London Branch.

Η συναλλαγή προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον δύο έτη και αρχική λήξη των τίτλων το 2031. Η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non recourse) στη ΔΕΗ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
172
167
166
152
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo