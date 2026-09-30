PRODEA Investments: Στα 49,9 εκατ. ευρώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA

Η PRODEA Investments ανακοινώνει ότι τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έναντι 31 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αποτυπώνοντας και την υλοποίηση υπεραξιών από την πώληση επενδυτικών ακινήτων.

Όπως επισημαίνει η PRODEA Investments, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 75,2 εκατ. ευρώ έναντι 112,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

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Η μείωση οφείλεται κυρίως στη διαμόρφωση των εσόδων από μισθώματα στα 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 69,1 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρείας με στόχο την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο και αφετέρου την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν σε 33,2 εκατ. ευρώ έναντι 25,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2025 επηρεαζόμενα θετικά κυρίως από την επαναλειτουργία του 5στερου ξενοδοχείου The Landmark Nicosia Autograph Collection.

Τα λειτουργικά κέρδη περιόδου, προσαρμοσμένα ως προς τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, αποσβέσεις, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και λοιπά non cash στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,4 εκατ. ευρώ ενώ το αποτέλεσμα περιόδου, προσαρμοσμένο ως ανωτέρω, διαμορφώθηκε σε ζημία 11,5 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 4,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2025. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα του ομίλου ανέρχονται σε 4 εκατ. ευρώ.

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Οι βασικές παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου είναι αφενός μεν η αύξηση των εσόδων από τον ξενοδοχειακό κλάδο, η μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα, των φόρων – τελών ακίνητης περιουσίας και των χρηματοοικονομικών εξόδων και αφετέρου η προαναφερθείσα μείωση των εσόδων από μισθώματα και η αύξηση των αποσβέσεων του ξενοδοχειακού πυλώνα.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 1,926,2 δισ. ευρώ έναντι 1,952,5 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των ακινήτων των συμμετοχών σε κοινοπραξίες έχει υπολογιστεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής της Prodea Investments στην κάθε εταιρεία.

Την 30.06.2026 τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 206,8 εκατ. ευρώ και της εταιρείας σε 121,5 εκατ. ευρώ

Από την 30.06.2025 μέχρι και σήμερα ο όμιλος έχει μειώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 712,8 εκατ. ευρώ.

Την 30.06.2026 το net LTV του ομίλου ήταν 46%, ενώ η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 3,94 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Άρις Καρυτινός, στάθηκε στο ότι ο όμιλος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση αναμόρφωσης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, ενώ στάθηκε και σε πρόσφατα «ορόσημα» για τον όμιλο.

«Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, ο όμιλός μας είναι σε μια μεταβατική φάση κατά την οποία αναμορφώνουμε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας με σκοπό να αναπτύξουμε συγκεκριμένους πυλώνες με έμφαση στα logistics και τη high end φιλοξενία και συνεχίζοντας την εκμετάλλευση και διαχείριση επιλεγμένων εμπορικών ακινήτων. Στο στάδιο αυτό αναπτύσσουμε το νέο μας προϊόν στους πυλώνες έμφασης αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή μας επάρκεια. Αξίζει να σημειώσουμε τα εξής:

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία μας στον χώρο των logistics με την Invel Real Estate και την LGT Capital partners , αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη θεσμικών επενδυτών στην τεχνογνωσία και τις ικανότητες του ομίλου μας

, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη θεσμικών επενδυτών στην τεχνογνωσία και τις ικανότητες του ομίλου μας Ήδη ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση και το repositioning του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia – Autograph Collection ενώ δρομολογούνται οι ανακαινίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων μας στην Πάρο και το Πόρτο Χέλι και προχωρά με γοργούς ρυθμούς η πλήρης ανακατασκευή του Emblems στην Cortina (Ιταλία)

ενώ δρομολογούνται οι ανακαινίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων μας στην Πάρο και το Πόρτο Χέλι και προχωρά με γοργούς ρυθμούς η πλήρης ανακατασκευή του Emblems στην Cortina (Ιταλία) Οι υπεραξίες στις αποτιμήσεις των επενδυτικών μας ακινήτων που για πολλά χρόνια καταγράφονταν “λογιστικά” επιβεβαιώθηκαν από την αγορά μέσα από τις πωλήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια και που επέτρεψαν να προβούμε μόνο για τη χρήση του 2025 σε διανομή μερίσματος 455,2 εκατ. ευρώ.

H PRODEA Investments συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της».