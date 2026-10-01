Lidl Ελλάς: Επενδύει 200 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα και επέκταση στα νησιά – Εγκαίνια για το Lidl House Athens

Επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζει τη διετία 2026-2027 η Lidl Ελλάς που στοχεύει σε ενίσχυση δικτύου καταστημάτων και υποδομών.

Σύμφωνα με την στρατηγική που υλοποιεί η Lidl Ελλάς, με συντονιστή τον Μίλτο Φοροζίδη που έχει αναλάβει CEO και Πρόεδρος Διοίκησης, οι επενδύσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της αλυσίδας στην ελληνική οικονομία.

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Στα εγκαίνια του Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα 4 νέων σούπερ μάρκετ έως το τέλος του 2026 σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρο.

Για το 2027, το πλάνο περιλαμβάνει το άνοιγμα 5-6 νέων καταστημάτων ενώ πριν από το καλοκαίρι θα λειτουργήσει κατάστημα της αλυσίδας στη Νάξο. Πέρα από την ανάπτυξη νέων καταστημάτων η εταιρεία προχωρά και σε αναβάθμιση υφιστάμενων. Εκσυγχρονίζει περισσότερα από 50 καταστήματα ετησίως με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Εξάλλου, εντός του έτους ολοκληρώνονται η ανακαίνιση και επέκταση του κέντρου διανομής στα Τρίκαλα, ενώ προωθείται η ανάπτυξη νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα μέχρι το 2030.

Στήριξη της εγχώριας παραγωγής

Η εταιρεία εστιάζει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής που αποτελεί ακόμα ένα βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Περίπου το 67% του τζίρου της Lidl Ελλάς προέρχεται από Έλληνες προμηθευτές.

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Περισσότεροι από 400 Έλληνες παραγωγοί διαθέτουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, ενώ οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω της Lidl ξεπέρασαν το 2025 τα 600 εκατ. ευρώ.

Το Lidl House Athens

Στο πλαίσιο των επενδύσεων που υλοποιεί, η Lidl Ελλάς προχώρησε στη δημιουργία του Lidl House Athens στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου, στην καρδιά της Αθήνας. Ο χώρος 670 τ.μ. είναι αφιερωμένος στην εκπαίδευση, την εμπειρία και τη βιωσιμότητα.

Στον πυρήνα του Lidl House Athens βρίσκεται η ελληνική γαστρονομία.

Το «Made in Greece»

«Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το “Made in Greece” είναι καμάρι. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική ύπαιθρο και τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα γινόμαστε η πόρτα εξωστρέφειας ώστε τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν σε 19 χώρες της Ευρώπης. Με το Lidl House Athens δημιουργούμε έναν χώρο όπου η παραγωγή συναντά τον άνθρωπο της πόλης και η παράδοση το αύριο. Γιατί στο τέλος της μέρας, ο στόχος μας δεν είναι απλώς να γεμίζουμε καλάθια, αλλά να γεμίζουμε ελληνικά τραπέζια με ποιότητα και σεβασμό στον καταναλωτή» δήλωσε ο κ. Φοροζίδης.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Αδαμίδου, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Με το άνοιγμα του Lidl House Athens, μεγαλώνουμε το όραμά μας και δυναμώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε εδώ και 27 χρόνια με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Ανοίγουμε τις πόρτες σε ένα νέο “σπίτι”, έναν χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης γύρω από τη βιώσιμη διατροφή, την ποιοτική πρώτη ύλη και τη γαστρονομική μας κληρονομιά. Το Lidl House Athens είναι το τραπέζι που μας χωράει όλους και μας ενώνει όλους».

Η συμμετοχή στις δράσεις του χώρου θα είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Lidl House Athens, ώστε η διατροφική παιδεία, η γνώση γύρω από την ποιότητα των υλικών και η πρόσβαση στην ευεξία να είναι διαθέσιμες σε όλους.

Το πρόγραμμα λειτουργίας θα περιλαμβάνει εργαστήρια μαγειρικής, masterclasses, οινογνωσίες και συζητήσεις για τη διατροφή και τη βιωσιμότητα, με Resident Chef τον Δήμο Μπαλόπουλο.