Η JYSK ανοίγει το 73ο κατάστημα στην Ελλάδα – Ρεκόρ διεθνούς ανάπτυξης με 168 νέα σημεία

Η JYSK πέτυχε νέο ρεκόρ ανάπτυξης, με 168 νέα καταστήματα κατά το οικονομικό έτος 2025/26, που είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα οικονομικό έτος. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 3.700 καταστήματα και webshops σε 49 χώρες.

Στην επίτευξη του ρεκόρ συμβάλλει και η Ελλάδα, καθώς σήμερα η JYSK μετρά 72 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ενώ αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πόρτες του το 73ο κατάστημα, στην Αγία Παρασκευή (Λεωφόρος Μεσογείων 451).

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Κάθε νέο κατάστημα φέρνει το σκανδιναβικό στυλ και τη σχέση ποιότητας-τιμής της JYSK πιο κοντά σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Σε αναζήτηση νέων χώρων

Με στόχο την συνεχή αυτή ανάπτυξη, η JYSK αναζητά νέους εμπορικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Χρήση καταστήματος, 1.300-1.600 τ.μ. (περίπου 1.000 τ.μ. χώρος πώλησης).

Ιδανικά με χώρο στάθμευσης.

Δυνατότητα παραλαβής εμπορευμάτων με φορτηγό.

Όπως επισημαίνει ο Rami Jensen, President & CEO της JYSK, η επέκταση της εταιρείας είναι μέρος του DNA της JYSK πετυχαίνοντας αποτελέσματα-ρεκόρ, «ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στο αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων μας, στα κέντρα διανομής μας και στις ανταγωνιστικές τιμές μας για τους πελάτες μας. Χαίρομαι που οι πελάτες μας επιλέγουν να αγοράσουν τα ποιοτικά προϊόντα μας και που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τη σχέση ποιότητας-τιμής που περιμένουν στη JYSK».