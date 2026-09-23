AVAX: Στα 472 εκατ. ευρώ ο τζίρος το α’ εξάμηνο – Κέρδη στα 27,3 εκατ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Τη διατήρηση των ιστορικών υψηλών για τα έσοδά του, ανακοίνωσε ο Όμιλος AVAX βάσει των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2Ο26.

Στα 472 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου AVAX καταγράφοντας υψηλές ταχύτητες σε έσοδα και EBITDA παρά τις διεθνείς κρίσεις την στιγμή που το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της διαμορφώνεται πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου τα οικονομικά αποτέλεσμα διαμορφώνονται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 472 εκατ. ευρώ , έναντι 467,5 εκατ. ευρώ το 2025

διαμορφώθηκε στα , έναντι 467,5 εκατ. ευρώ το 2025 Το EBITDA στα 68,3 εκατ. ευρώ , έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι

, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι ​Τα Καθαρά Κέρδη στα 27,3 εκατ. ευρώ , έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2025

, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2025 ​Υψηλό Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025

έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 ​Διατήρηση του Δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA σε χαμηλά επίπεδα (2,1x)

Στα 3 δισ. το ανεκτέλεστο

Παρά τον πολύ υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των έργων από τον Όμιλο AVAX, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων κατασκευαστικών ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ και παραμένει πιο πάνω σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε νέες συμβάσεις του 2026 που κοστολογούνται στα 850 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, υψηλό είναι το ποσοστό από επαναλαμβανόμενους πελάτες με τους οποίους ο όμιλος διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία. Πιο αναλυτικά:

τα έργα εσωτερικού αντιπροσωπεύουν το 96% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου

αντιπροσωπεύουν το του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου τα δημόσια έργα αντιστοιχούν σε ποσοστό 41%

αντιστοιχούν σε ποσοστό τα ιδιωτικά έργα και οι ΣΔΙΤ το 59%.

Επιπλέον, ο δανεισμός του Ομίλου παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 2,1x EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου, γεγονός που επιτρέπει την δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης για μελλοντικές επενδύσεις.

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Διατήρηση των ιστορικών υψηλών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 0,9% σε 472 εκατ. ευρώ έναντι 467,5 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του 2025, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έντασης στην εκτέλεση των έργων που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Με όλες τις συμβάσεις έργων να έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 68,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2026 έναντι 70,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (12,6%) να διατηρείται σε επίπεδα ανώτερα ολόκληρου του 2025 (10,8%).

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανέρχονται σε 27,3 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο εξάμηνο του 2025.