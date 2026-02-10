Bloomberg: Αρνητικές Ελλάδα και Μάλτα να εφαρμόσουν την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου

Εμπόδιο στέκονται η Ελλάδα και η Μάλτα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να αντικαταστήσει το ανώτατο όριο τιμών του ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του καυσίμου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οι δύο χώρες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την κίνηση αυτή σε συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ που έγινε χτες Δευτέρα (9.2.2026), όπου παρουσιάστηκε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης, λέει το Bloomberg. Και οι 2 χώρες φοβούνται ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεάσει τον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κλάδο και τις τιμές της ενέργειας, ανέφεραν οι πηγές.

Ελλάδα και Μάλτα ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε ξένα λιμάνια που διακινούν ρωσικό πετρέλαιο και για την ενίσχυση της εποπτείας των πωλητών πλοίων, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των πλοίων που καταλήγουν στον στόλο της Μόσχας, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ο Νέστορας Λαϊβιέρα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Μάλτας στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η χώρα του «συμμετέχει στις τεχνικές συζητήσεις για να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εφαρμόσιμο».

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, πρότεινε την αντικατάσταση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου τιμών για τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του πετρελαίου.

Η πρόταση, η οποία θα πλήξει τους παρόχους ασφαλιστικών και μεταφορικών υπηρεσιών, αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ανώτατο όριο τιμών να περιορίσει σημαντικά τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο. Αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ που στοχεύει τη Μόσχα για την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της.

Το μέτρο θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη των χωρών της Ομάδας των Επτά, οι οποίες εφάρμοσαν συλλογικά το ανώτατο όριο τιμών στο τέλος του 2022.

Η θέση των ΗΠΑ σχετικά με την αλλαγή δεν είναι σαφής, λένε οι πηγές. Η ΕΕ είχε προηγουμένως υιοθετήσει απαγόρευση για πολλές υπηρεσίες πριν από την εισαγωγή του ανώτατου ορίου τιμών.