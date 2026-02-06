Box now: Επέκταση στη Σλοβενία και επενδυτικό πλάνο 10 εκατ. ευρώ για το 2026

Τη σλοβενική αγορά προσθέτει στο αποτύπωμά της η Box Now, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως δήλωσε χθες (5.2.2026) ο CEO της εταιρείας, Λευτέρης Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Box Now θα είναι έτοιμη να παρέχει τις υπηρεσίες της στη Σλοβενία από τον Μάιο του 2026.

Η είσοδος στη Σλοβενία θα πραγματοποιηθεί με την αρχική εγκατάσταση 450 lockers και 32.000 θυρίδων, ενώ το πλάνο προβλέπει σταδιακά πιο επιθετική ανάπτυξη τόσο στη συγκεκριμένη χώρα όσο και σε επιπλέον αγορές της περιοχής. Στόχος της Box Now είναι να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες «από την Ουγγαρία και κάτω», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδημητρίου.

Από την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας το 2021 έως σήμερα, η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών έχει υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες.

Στόχος τα 81 εκατ. δέματα το 2026

Το 2025 η Box Now διακίνησε 44 εκατ. δέματα συνολικά, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι το νούμερο αυτό θα διπλασιαστεί το 2026, φτάνοντας τα 81 εκατ. δέματα περίπου στις χώρες όπου δραστηριοποιείται σήμερα –Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Κροατία– μαζί με τη νέα αγορά της Σλοβενίας. Περίπου το 50% των δεμάτων προέρχεται από το εξωτερικό, στοιχείο που υπογραμμίζει τον διασυνοριακό χαρακτήρα των υπηρεσιών της εταιρείας.

Στην ελληνική αγορά, μόνο το 2025, η εταιρεία διακίνησε περίπου 24 εκατ. δέματα, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 19%-22% σε μια συνολική αγορά που αγγίζει τα 130 εκατ. δέματα ετησίως, γεγονός που τη φέρνει στη δεύτερη θέση ως προς τις συνολικές ημερήσιες διακινήσεις.

Επενδύσεις σε lockers και υποδομές

Σήμερα, το δίκτυο της Box Now αριθμεί 360.000 θυρίδες σε 4.500 lockers, ενώ το 2026 σκοπεύει να αυξήσει το δίκτυο σε 5.500 lockers, τα οποία θα υποστηρίζουν περίπου 600.000 θυρίδες, μέσω επένδυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 θα επενδυθούν επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, με βασικούς άξονες:

την επέκταση του δικτύου με στόχο τις 300.000 θυρίδες,

μεγαλύτερα lockers

και την ανάπτυξη σε νέες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιών όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε νέες και αναβαθμισμένες υποδομές logistics, με νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα, με τον συνολικό στόχο να είναι η επέκταση των εγκαταστάσεων σε 28.000 τ.μ. από 18.000 τ.μ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αττική, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση πλήρους αυτοματισμού διαλογής δεμάτων, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και πιο αποδοτική διανομή.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου, η εταιρεία έχει πλέον περάσει σε πλήρη λειτουργική κερδοφορία, ενώ το 2025 κατέγραψε διπλασιασμό τόσο του κύκλου εργασιών (τζίρου) όσο και του όγκου διακίνησης δεμάτων. Ο τζίρος της Box Now έκλεισε υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί κοντά στα 12 εκατ. ευρώ και για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 70%-80% σε σχέση με το 2025.

Στην Ελλάδα, η Box Now διαθέτει σήμερα περίπου 200.000 θυρίδες σε 2.300 σημεία, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σε 300.000 θυρίδες έως τον Δεκέμβριο του 2026, οι οποίες θα φιλοξενούνται σε περίπου 2.800 σημεία. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες θυρίδες ανά σημείο, ενισχύοντας τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα του δικτύου. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2026 η εταιρεία θα έχει παρουσία και στα Κυκλαδονήσια, όπως ανέφερε ο CEO.

Πλήρης αυτοματοποίηση και νέο hub στην Αττική

Κομβικό ρόλο στο πλάνο ανάπτυξης παίζει η αυτοματοποίηση των υποδομών. Ήδη στην Κροατία έχει εγκατασταθεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής δεμάτων, ενώ αντίστοιχες λύσεις θα υλοποιηθούν και στις υπόλοιπες χώρες το επόμενο διάστημα. Η πρόβλεψη της εταιρείας είναι ότι ο πλήρης αυτοματισμός θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2027.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Box Now προχωρά στη δημιουργία ενός νέου, μεγάλου hub στον Ασπρόπυργο Αττικής, έκτασης άνω των 10.000 τ.μ.. Η εγκατάσταση θα διαθέτει πλήρη αυτοματοποίηση και θα μπορεί να επεξεργάζεται έως και 10.000 δέματα την ώρα, ενισχύοντας περαιτέρω την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών της.