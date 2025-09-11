BRIGHT diadikasia: Παράταση προθεσμιών σε τρία σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η BRIGHT diadikasia ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων σε τρία βασικά επενδυτικά προγράμματα, δίνοντας πολύτιμο χρόνο σε ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν πληρέστερα τους φακέλους υποψηφιότητας.

Το πρώτο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής», με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.9 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, να μετατίθεται για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00.

Το δεύτερο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», για το οποίο παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Την ίδια ώρα, έχει δοθεί παράταση και για τον αναπτυξιακό Νόμο, με καταληκτική ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2025 για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που έχουν προκηρυχθεί:

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μεγάλες επενδύσεις,

Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης

