Όμιλος AKTOR: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ από τα Ελληνικά Λατομεία

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ
O Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΟR
Την εξαγορά του 51% της εταιρείας «ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ» ανακοίνωσε ο Όμιλος AKTOR από την 100% θυγατρική του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών, στην Πάρο, η οποία πραγματοποιείται σε εργοστάσιο μαρμάρων στην περιοχή Μαράθι Πάρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου AKTOR, το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ βάσει αποτίμησης που λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη δυναμική του εν λειτουργία λατομείου.

Η εξαγορά ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του κλάδου λατομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξή του, καθώς θα επιτρέψει στον Όμιλο να επεκταθεί σε μία νέα και κρίσιμη γεωγραφική περιοχή, όπου υφίσταται αυξημένη τοπική ζήτηση, ενώ μπορεί να καλύψει και την αυξημένη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή των Αιγαίου, καθώς και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Ομίλου και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR και, ειδικότερα, στην ενίσχυση του Κατασκευαστικού Κλάδου. 

