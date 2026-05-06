BSH Οικιακές Συσκευές: Στα 178 εκατ. οι ετήσιες πωλήσεις για τον μεγάλο παίκτη της αγοράς με μερίδιο 32%

Η BSH Οικιακές Συσκευές, θυγατρική του Ομίλου BSH Home Appliances Group, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της μάρκες, όπως Bosch, Pitsos, Siemens, Gaggenau και Neff.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Γρατσώνης, CEO της BSH Οικιακές Συσκευές, στην ελληνική αγορά, η εταιρεία κατέγραψε για το 2025 κύκλο εργασιών που κυμάνθηκε στα 178 εκατ. ευρώ, από 174,5 εκατ. ευρώ το 2024, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά, ως κομμάτι του Ομίλου BSH Home Appliances Group.

Η σταθερή προτίμηση της αγοράς στα brands του ομίλου τοποθετεί την BSH Οικιακές Συσκευές στην κορυφή του κλάδου με ένα μέσο μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 32% σε αξία.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η εταιρεία κινήθηκε ανοδικά και εντός στόχων, με τη διοίκηση να εκτιμά για το σύνολο του έτους ότι εάν δεν υπάρξουν ανατροπές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, η χρήση θα είναι σταθερά ανοδική.

Η κατηγορία μικροσυσκευών παρουσίασε μείωση 11,7%, οι συσκευές για μαγείρεμα πτώση 3% ενώ αύξηση 4% παρουσίασε η κατηγορία φροντίδα ρούχων, 1% ψύξη και 1% πλύση πιάτων.

Συνολικά, η εταιρεία απασχολεί 225 εργαζομένους σε Ελλάδα και Κύπρο, με την πλειονότητα να δραστηριοποιείται στον τομέα του after sales service. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η BSH κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή -1,6% σε δημοσιευμένα μεγέθη και αύξηση 2,8% σε όρους τοπικών νομισμάτων. 

Παράλληλα, η BSH συνέχισε να επενδύει στην καινοτομία, διαθέτοντας 847 εκατ. ευρώ στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ (3,1%), με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση των υποδομών, την ασφάλεια των συστημάτων, καθώς και τη συνολική εμπειρία πελάτη.

